IŞİD’li Yaralı Esiri Öldürmekle Suçlanan ABD Komandosu Serbest

ABD'de deniz komandosu Edward Gallagher, Irak’ta işlediği iddia edilen suçlardan 2017'den beri yargılandığı davada, bir suç dışında beraat etti. Gallagher, bir IŞİD üyesinin cesediyle fotoğraf çektirmekten suçlu bulundu. Askeri jüri, deniz komandosunun cezasına karar verecek.

7 üyeli askeri jüri, Özel Operasyonlar Şefi Edward Gallagher’ı, Iraklı bir esiri boynundan ölümcül biçimde bıçaklamak ve keskin nişancı ateşinde ikisi yaralanmış silahsız sivillere ateş açmak suçlamalarından suçsuz buldu. 39 yaşındaki Gallagher, IŞİD üyesi bir Iraklı’yı öldürmek suçlamasından da aklandı ancak ölen Iraklı’nın cansız bedeniyle gayrıresmi fotoğraflar çektirmekten suçlu bulundu. Bu suçun cezası en fazla 4 ay hapis cezası.

Donanma yetkilileri Gallagher’ın dava öncesi 7 ay hapis yattığına dikkat çekti ve bu nedenle serbest kaldıktan sonra yeniden cezaevine girmeyebileceğini belirtiyor. Ancak Gallagher’a rütbesinin ya da maaşının düşürülmesi gibi cezalar hala gündemde. Gallagher eğer cinayetten ya da cinayete teşebbüsten suçlu bulunsaydı ömür boyu hapse çarptırılabilirdi.