IŞİD’li Yaralı Esiri Öldürmekle Suçlanan ABD Komandosu Serbest

ABD'de deniz komandosu Edward Gallagher, Irak’ta işlediği iddia edilen suçlardan 2017'den beri yargılandığı davada, bir suç dışında beraat etti. Gallagher, bir IŞİD üyesinin cesediyle fotoğraf çektirmekten suçlu bulundu. Askeri jüri, deniz komandosunun cezasına karar verecek.
7 üyeli askeri jüri, Özel Operasyonlar Şefi Edward Gallagher’ı, Iraklı bir esiri boynundan ölümcül biçimde bıçaklamak ve keskin nişancı ateşinde ikisi yaralanmış silahsız sivillere ateş açmak suçlamalarından suçsuz buldu. 39 yaşındaki Gallagher, IŞİD üyesi bir Iraklı’yı öldürmek suçlamasından da aklandı ancak ölen Iraklı’nın cansız bedeniyle gayrıresmi fotoğraflar çektirmekten suçlu bulundu. Bu suçun cezası en fazla 4 ay hapis cezası.
Donanma yetkilileri Gallagher’ın dava öncesi 7 ay hapis yattığına dikkat çekti ve bu nedenle serbest kaldıktan sonra yeniden cezaevine girmeyebileceğini belirtiyor. Ancak Gallagher’a rütbesinin ya da maaşının düşürülmesi gibi cezalar hala gündemde. Gallagher eğer cinayetten ya da cinayete teşebbüsten suçlu bulunsaydı ömür boyu hapse çarptırılabilirdi.
Dava başladığından bu yana kendi adına savunma yapmayan ve kamuoyuna açıklamada bulunmayan Edward Gallagher ise, mahkeme çıkışında mutluluğu dile getirdi.
Eşiyle birlikte sevinç gözyaşları döken deniz komandosu, tanrıya, avukatlarına ve ailesine teşekkür etti. Gallagher, suçlamaların kendi liderliği ve taktiklerinden şikayet eden ve hiçbir savaş deneyimi olmayan astlarının uydurması olduğunu savunmayı sürdürdü.
ABD Başkanı Donald Trump da geçen Mart ayında Gallagher’ın davasına müdahil olmuş ve Twitter’dan “Donanma Özel Kuvvetleri’nden Eddie Gallagher, ülkemiz için geçmişteki hizmetlerinden dolayı, mahkeme önüne çıkmayı beklerken, kısıtlamanın daha az olduğu bir yere alınacak. Bu süreç hızla tamamlanmalı!” mesajını paylaşmıştı.
Edward Gallagher, Irak’ın kuzeyindeki Musul’daki görevlendirmesinden ülkesine dönmüş, 2018’deyse tutuklanmıştı.
Savunma avukatları, savcıların suçlamalarını destekleyecek fiziki deliller sunamadığını ve çıkardıkları tanıkların suçlamalarla çeliştiğini öne sürmüştü.
Davanın ilk haftasında savcılar bir başka deniz komandosunun ifadesiyle sarsılmıştı. Bu deniz komandosu, yaralı Iraklı’nın daha fazla acı çekmemesi için, nefes almasını sağlayan tüpü tıkayarak kendisinin öldürdüğünü, Gallagher’ın bu ölümden sorumlu olmadığını söylemişti.
İfade veren Iraklı bir general ve bir ABD başçavuşu da, Iraklı esire, gözaltında tutulduğu 20 dakika boyunca, kimsenin kötü muamelede bulunduğunu görmediklerini ileri sürmüştü.
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