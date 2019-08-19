IŞİD'lilerin çocukları Almanya'ya getiriliyor

İlk aşamada dört çocuk Erbil'de yetkililere teslim edildi.Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'deki Alman Başkonsolosluğunda Alman vatandaşı IŞİD savaşçılarına ait dört çocuğun Pazartesi günü Alman yetkililere teslim edildiği bildirildi. Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan Kürt yetkililer, teslim edilen çocukların şimdiye dek Suriye'deki El Hol mülteci kampında barınan üç öksüz çocuk ve bir hasta bebek olduğu bilgisini verdi.

Ajansın edindiği bilgilere göre çocuklar, büyükanne ve büyükbabalarının refakatinde Almanya'ya getirildi. Hasta bebeğin annesinin ise diğer çocuklarıyla birlikte El Hol mülteci kampında kalmaya devam ettiği ifade ediliyor. Diğer üç öksüz çocuğun da 2 ve 7 yaşlarında olduğu kaydedildi.

"Zor koşullar altında getiriliyorlar"

Alman hükümeti, Alman cihatçılarına ait 100'ün üzerinde çocuğu daha Almanya'ya getirmeyi planlıyor. Konuyla ilgili Berlin'de bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, IŞİD cihatçılarının çocuklarının Almanya'ya getirilmesi için Alman hükümetinin zor koşullar altında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.