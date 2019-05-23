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‘IŞİD’lilerin Çocukları Suriye’de Gözaltı Merkezlerinde Tutuluyor’

23.05.2019 01:24 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) yetkilileri bölgede çocuklara yönelik hak ihlallerinin hem Şam hükümeti hem de bağımsız gruplar tarafından yapıldığının altını çizdi

‘IŞİD’lilerin Çocukları Suriye’de Gözaltı Merkezlerinde Tutuluyor’

Suriye’de IŞİD’in elinden kurtarılan bölgelerde IŞİD savaşçılarının çocukları kamplarda ve ‘gizli gözaltı merkezlerinde’, aile bireylerinden ayrı tutulduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) yetkilileri bölgede çocuklara yönelik hak ihlallerinin hem Şam hükümeti hem de bağımsız gruplar tarafından yapıldığının altını çizdi.

IŞİD’e karşı yürütülen mücadelenin ardından grubun neredeyse tamamen yenilgiye uğratıldığı Suriye’de 29 bine yakın yabancı uyruklu çocuk olduğu belirtiliyor. UNICEF verilerine göre bu çocukların yaklaşık 20 bini Iraklı, diğerleriyse yaklaşık 60 farklı ülkeden ve çoğunluğu 12 yaşın altında.

​‘Çocuklar korkunç koşullar altında bırakılıyor’

OHCHR Sözcüsü Marta Hurtado Suriye’nin kuzeydoğusunda Kürt grupların yönetimi ellerinde tuttuğu Haseke'de özellikle 12 yaş üzeri çocukların aile bireylerinden uzaklaştırıldığına yönelik haberler geldiğini söyledi.

Bölgede Kürt yetkililerce alınan sıkı güvenlik önlemlerinin makul görüldüğünü aktaran Hurtado, kısıtlamaların daha ne kadar devam edeceğiyle ilgili bir netlik olmamasını endişe verici bulduklarını belirtti.

Suriye, Irak ve dünyanın diğer çatışma bölgelerindeki kamplarda, gözaltı merkezlerinde ve yetimhanelerde kalan çocukların karşılaştığı durumların vahametine dikkat çeken UNICEF Yönetici Direktörü Henrietta Fore bu çocukların ‘korkunç koşullar altında’ yaşamak zorunda bırakıldığını vurguladı.

‘Sivil ölümler devam ediyor’

Suriye’nin kuzeybatısında da durumun çok farklı olmadığı, hatta bölgede ateşkes ilan edilmiş olmasına karşın çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.

OHCHR Sözcüsü Hurtado, bölgede askeri birliklerin çoğunlukla sivil kurumların yakınında bulunduğunu, bu nedenle de çatışma anında saldırıların hedefi olduğunu söyledi.

Çatışmalar sonucunda bölgede sivil ölümlerin devam ettiği ve birçok hastane, okul, market, yol ve caminin de hasar gördüğü bildiriliyor.

Keyfi tutuklamalar, kaybolmalar ve gasp olaylarına sıkça rastlandığı ve hatta bölgeye geri dönenlerin hedef alınarak öldürüldüğü haberleri de yetkilileri endişeye düşürüyor.

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