HABER

IŞİD’lilerin tutulduğu cezaevi önünde patlama

12.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

Suriye’nin Haseke kentinde IŞİD’li tutukluların kaldığı cezaevi önünde patlama meydana geldi.

IŞİD’lilerin tutulduğu cezaevi önünde patlama

IŞİD’lilerin kaçmasını engellenmek için Suriye Demokratik Güçleri’nin bölgeye takviye güç gönderdiği belirtildi.Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde IŞİD'lilerin tutulduğu bir cezaevi yakınlarında içine bomba yerleştirilen bir araçta patlama meydana geldi. Büyük bölümünü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolü altındaki bölgede emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Haseke kentinin kuzeydoğusunda IŞİD'lilerin tutulduğu cezaevinin önünde Cumartesi sabah erken saatlerde bir patlama meydana geldiği belirtildi. Ancak açıklamada, patlama sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada da, IŞİD'li tutukluların kaçmasını engellenmek için Suriye Demokratik Güçleri'nin bölgeye takviye güç gönderdiği belirtildi.

Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Mustafa Bali, patlamadan IŞİD'i sorumlu tuttu.

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı kentinde Cuma günü bir araca yerleştirilen bomba ile düzenlenen saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti. Saldırıda üç sivil yaşamını yitirmişti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekât, IŞİD'li tutukluların kaçabileceği ve IŞİD'in yeniden güçlenmesine yol açabileceği gerekçesiyle uluslararası düzeyde tepkilere neden oluyor.

SDG'nin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 2 bini yabancı kökenli, 10 bin kadar IŞİD savaşçısının tutulduğu tahmin ediliyor.

AP,dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜnlü model, çırılçıplak videosunu paylaştı!Ünlü model, çırılçıplak videosunu paylaştı!
Sınır Köyleri BoşalıyorSınır Köyleri Boşalıyor
Doğadan Kopan ama Doğaya Ait Sanat: DriftwoodDoğadan Kopan ama Doğaya Ait Sanat: Driftwood
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri'nden DEAŞ'lı tutuklular açıklaması

Dışişleri'nden DEAŞ'lı tutuklular açıklaması

İran'dan tanker saldırısı sonrası sert açıklama: Yanıtsız kalmayacak

İran'dan saldırı sonrası çok sert açıklama!

ABD birlikleri gece yarısı Kamışlı'ya gelip devriyeye çıktı!

ABD askerleri gece yarısı o bölgede devriyeye çıktı!

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Son dakika! ABD Hazine Bakanı'ndan 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması

ABD Hazine Bakanı'ndan 'Türkiye' açıklaması

Pentagon'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması: Türkiye'ye ilettik

Pentagon'dan harekat açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.