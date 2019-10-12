IŞİD’lilerin tutulduğu cezaevi önünde patlama

IŞİD’lilerin kaçmasını engellenmek için Suriye Demokratik Güçleri’nin bölgeye takviye güç gönderdiği belirtildi.Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde IŞİD'lilerin tutulduğu bir cezaevi yakınlarında içine bomba yerleştirilen bir araçta patlama meydana geldi. Büyük bölümünü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolü altındaki bölgede emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Haseke kentinin kuzeydoğusunda IŞİD'lilerin tutulduğu cezaevinin önünde Cumartesi sabah erken saatlerde bir patlama meydana geldiği belirtildi. Ancak açıklamada, patlama sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada da, IŞİD'li tutukluların kaçmasını engellenmek için Suriye Demokratik Güçleri'nin bölgeye takviye güç gönderdiği belirtildi.

Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Mustafa Bali, patlamadan IŞİD'i sorumlu tuttu.

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı kentinde Cuma günü bir araca yerleştirilen bomba ile düzenlenen saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti. Saldırıda üç sivil yaşamını yitirmişti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekât, IŞİD'li tutukluların kaçabileceği ve IŞİD'in yeniden güçlenmesine yol açabileceği gerekçesiyle uluslararası düzeyde tepkilere neden oluyor.

SDG'nin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 2 bini yabancı kökenli, 10 bin kadar IŞİD savaşçısının tutulduğu tahmin ediliyor.

AP,dpa/JD,TY

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