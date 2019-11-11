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IŞİD’lilerin Ülkelerine İadesine Başlanıyor

11.11.2019 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye daha önce de sık sık dile getirdiği şekilde IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere gönderilmesi işlemlerine başlıyor

IŞİD’lilerin Ülkelerine İadesine Başlanıyor

Türkiye’yle Amerika arasında varılan mutabakat neticesinde Türkiye Barış Pınarı Harekatı’na başlamasıyla birlikte harekat bölgesinde tutulan IŞİD militanları ve ailelerine dair sorumluluğu da almıştı. Bunun ardından Ankara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun özellikle sık sık dile getirdiği açıklamalarıyla bu kişileri vatandaşı oldukları ülkelerine iade edeceklerini dile getirdi.

Bugün yansıyan haberler Türkiye’nin IŞİD üyesi militanları vatandaşı oldukları ülkere göndermeye başlayacağı şeklinde. Şu aşamada kaç IŞİD üyesinin hangi ülkelere gönderileceği konusunda net bir açıklama yapılmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada Türkiye’nin elinde 1201 IŞİD üyesinin olduğunu 287 IŞİD üyesinin de Suriye’de yakalandığını açıklamıştı.

Özellikle bazı Avrupa ülkelerinin bu kişileri geri almamak adına vatandaşlıktan çıkarma işlemlerine başladıkları biliniyor. Amerika Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerini bu kişileri geri almadıkları için eleştirmişti. Ancak Amerika mutabakat çerçevesinde bu kişileri son olarak Türkiye’ye bırakmıştı.

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