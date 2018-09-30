ISIF 18 Fuarı'nda Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne altın madalya

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE'NİN ilk ve tek uluslararası buluş fuarı 3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’18'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi adına yarışan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Murat Kösem "Faset Eklem Enjeksiyon Kılavuzu" isimli projesiyle altın madalya kazandı.

Türkiye'nin gelişimine değer katacak buluş, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşturulması ve üretilen teknik bilginin ticarileştirilerek toplumun yararına sunulması amacıyla yola çıkan 3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’18, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onursal himayesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.

"TÜRK TIBBI ADINA GURUR VERİCİ"

Fuarda Sağlık Bilimleri Üniversitesi adına yarışan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Murat Kösem “Faset Eklem Enjeksiyon Kılavuzu” isimli projesiyle altın madalya kazandı. Ödülünü Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’ın elinden alan Dr. Murat Kösem, “Faset eklem kaynaklı bel ağrılarının tedavisinde uygulanan faset eklem enjeksiyonu için yeni bir yaklaşım geliştirdim. Amaç uygulanan işleminin doğruluğunu artırmak. Düşük maliyetli ve kolay kullanılabilir bir kılavuz metodu olarak ifade edebilirim. Küçük de olsa Türk tıbbı adına başarı ile sonuçlanan bir proje içinde yer almak gurur verici. Başta tüm hocalarım olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 30’a yakın ülkeden 400 civarında projenin yarıştığı fuarda altın madalya kazanan Dr. Murat Kösem’i başarısından ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin bilimsel gücüne katkılarından dolayı tebrik etti.

(FOTOĞRAFLI)

