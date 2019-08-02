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Işığa kavuşan Ece: Annem artık bize kek yapabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da iki kızıyla yaşam mücadelesi veren ve 8 ay önce faturayı ödeyemedikleri gerekçesiyle elektrikleri kesilen Fatma Aslan'ın yaşadığı eve yeniden elektrik verildi.

Işığa kavuşan Ece: Annem artık bize kek yapabilecek

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da iki kızıyla yaşam mücadelesi veren ve 8 ay önce faturayı ödeyemedikleri gerekçesiyle elektrikleri kesilen Fatma Aslan'ın yaşadığı eve yeniden elektrik verildi. 10 yaşındaki kızı Ece Dilek ve 5 yaşındaki Beren ile 8 aydır elektriği olmayan evde yaşayan Fatma Aslan, 3 yıl önce eşinin kendilerini terk etmesi nedeniyle maddi imkansızlıklar yaşadığını belirtti. Elektriğin bağlanmasının ardından Ece Dilek, "Annem artık bize kek yapabilecek. Herkese teşekkür ederiz" dedi.
Bağlar ilçesinde yaşayan ve 3 yıl önce eşi tarafından terk edilen Fatma Aslan, kızları Ece Dilek ve Beren ile birlikte zor günler geçirmeye başladı. Elektrik faturalarını ödeyemeyen ailenin yaşadığı evin elektriği ise yaklaşık 8 ay önce kesildi. Bunun üzerine Fatma Aslan, evin elektrik ihtiyacının bir kısmını komşudan çekilen seyyar kablo ile kısmen karşılamaya başladı. Bu yıl ilkokul 5'inci sınıfa başlayacak olan Ece Dilek ise daha önce tek hayalinin evlerine elektrik çekilmesi olduğunu söylemişti. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberi üzerine harekete geçen Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nce (DEDAŞ) ailenin evine elektrik verdi.
'AİLE BUNDAN SONRA ELEKTRİK KONUSUNDA SIKINTI YAŞAMAYACAK'
Dicle Elektrik Anonim Şirketi Müşteri Memnuniyeti Yöneticisi Serdar Demircan, Aslan ailesin yaşadıklarını DHA'nın yaptığı haberle öğrenmesi üzerine hareket geçtiklerini belirterek, "Aile ile iletişime geçtik. Enerjinin açılmasını hemen sağladık. O anda da gelip bir durum tespitinde bulunduk. Ailenin maddi durumu kötü. Zor şartlar altında yaşıyorlar. Borç konusunda Dicle Elektrik olarak elimizden geleni yapacağız. Aile bundan sonra elektrik konusunda sıkıntı yaşamayacak. Biz Dicle Elektrik olarak, elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra elektriğinin kesilmesi bizden kaynaklı olmayacak. Durum tespitine geldiğimiz zaman aydınlatma armatürlerinin de olmadığını gördük. Birkaç tane ampul de aldık. Dicle Elektrik olarak böyle mağdur ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
'ANNEM ARTIK BİZE KEK YAPABİLECEK'
Elektrikleri geldiği için çok sevinçli olduklarını dile getiren Ece Dilek Aslan ise, şunları söyledi:
"Her şey için çok teşekkür ederim. Dün akşam evimize elektrik geldiği zaman çok sevindik. Annem karanlıkta bulaşık yıkıyordu. Ben 7 ay boyunca televizyon ışığında ödev yaptım. Annem çok zorluk çekiyordu yemek yaparken. Bazen aydınlık olduğu için akşam yemeğini saat 16.00'da yapıyordu. Mutfakta hiçbir şey yapamıyordu. Dün elektriğimiz geldiği zaman kardeşime, 'Artık annem bize kek yapabilecek' dedim. Biz artık kendi evimizde duş alabileceğiz. Sıcak suyumuz da var. Elektrik olmadığı için çamaşırları alt komşuya götürürken merdivenden düştüm, kolum 3 yerden kırıldı. Artık annem çamaşırları evde yıkayabilirler. Çünkü banyomuzda artık ışık var."

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Işığa kavuşan Ece: Annem artık bize kek yapabilecekIşığa kavuşan Ece: Annem artık bize kek yapabilecekIşığa kavuşan Ece: Annem artık bize kek yapabilecekIşığa kavuşan Ece: Annem artık bize kek yapabilecek

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