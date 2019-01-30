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“Işığın Eşliğinde” sergisi TSKM’de açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 12:36 | Son Güncelleme

Nilay ve Selçuk Akbulut çiftinin, “Işığın Eşliğinde” isimli Fine Art sanatsal baskı karma fotoğraf sergisi, Maltepe Belediyesi Prof.

Nilay ve Selçuk Akbulut çiftinin, “Işığın Eşliğinde” isimli Fine Art sanatsal baskı karma fotoğraf sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.
Maltepe Belediyesi’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı sergide, led panelli fotoğraf görselleri karma bir sergi altında, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, fotoğraf dünyasının önde gelen isimleri ve fotoğrafa gönül verenler aynı çatı altında bir araya geldi. Selçuk Akbulut, yedinci sergilerini Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Türkiye’de çok yaygın olmayan sanatsal baskı tekniğini kullandık. Görsellerin arkasındaki ledler ile eserler değişik boyutlarda ve şekillerde, ışığa uygun, renkli ve canlı biçimde sanatseverlere sunuluyor” diye konuştu. Sergide, onur konukları ve 30 katılımcının eserleriyle Türkiye’nin farklı şehirlerinden Budapeşte’ye, Alaska’dan Roma’ya dünyanın farklı şehirlerine ve yaşamlara dair yolculuğa çıkılıyor. Sergi, 21 Ocak’a kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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