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Işık Can bu kez takımla şampiyonluğu hedefliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

Satranç kariyerinde dünya şampiyonluğu bulunan 13 yaşındaki Işık Can, kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek ve takımların yarışacağı Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda arkadaşlarıyla şampiyonluğu amaçlıyor - Milli sporcu Işık Can: "Dünya 16 Yaş Altı Olimpiyatları'nda Türkiye takım halinde yarışacak. Ben de takımda olacağım. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi ve Türkiye adına derece yapmayı istiyorum"

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Satranç kariyerinde dünya şampiyonluğu bulunan 13 yaşındaki Işık Can, kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek ve takımların yarışacağı Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda arkadaşlarıyla şampiyonluğu hedefliyor.

2013 yılındaki Türkiye Satranç Şampiyonası'nda 8 yaşındayken komedyen Cem Yılmaz'ı 10 saniyede mağlup eden Işık, yurt içi ve dışında birçok başarı elde etti.

Bir dünya birinciliği, 2 Avrupa birinciliği, 2 dünya ikinciliği ve 4 Türkiye birinciliği olan milli sporcu, 24 Kasım-3 Aralık'ta Türkiye'de düzenlenecek Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda takım halinde başarı kazanmak istiyor.

Sekizinci sınıf öğrencisi Işık Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satrancın, hayatını yönlendiren bir spor olduğunu, zamanını daha iyi kullandığını ve derslerinde çok faydalı olduğunu kaydetti.

5 yaşında ağabeyiyle satranç oynamaya başladığını anlatan Işık, daha sonra okulda açılan kursta eğitim alamaya başlayarak, satranç sporuna olan ilgisinin arttığını söyledi.

Işık Can, kariyerinde başarıları arttırmak istediğini ve bunun için de çok çalıştığını belirterek, "Dünya şampiyonu olmaya çalışıyorum. Gebze'de düzenlenen Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'da Uluslararası Usta (IM) oldum. Kasım ayında gerçekleştirilecek Dünya 16 Yaş Altı Olimpiyatları'nda Türkiye takım halinde yarışacak. Ben de takımda olacağım. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi ve Türkiye adına derece yapmayı istiyorum." diye konuştu.

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- "Satranç kültürü ediniyoruz"

Türkiye'nin önemli uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmasının Türk sporcuları açısından avantajlarının olduğunu vurgulayan Işık, "Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'nın Türkiye'de olması harika bir şey. Yurt dışına çıkmaya gerek kalmıyor. Türkiye'de şampiyonalar daha geniş ortamlarda yapılıyor, daha güzel ve rahat bizim için." ifadelerini kullandı.

Işık, Türkiye'de satranç sporunda önemli projelerin hayata geçirildiğini aktararak, bu alanda çok sayıda lisanssız sporcunun ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye Satranç Federasyonunun gerçekleştirdiği proje sayesinde birçok insanın satranç sporuyla tanıştığını anlatan Işık Can, "Birçok insan kahvehanelerde, sokaklarda satranç oynuyor, okullarda satranç sınıfları açıldı. Bu açıdan satranç sporu için bunlar güzel gelişme, satranç kültürü ediniyoruz." şeklinde konuştu.

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