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Işık, Denizcilik Fakültesi çalışmalarına devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 19:41 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik’te bulunan denizcilik okulu binasının Denizcilik Fakültesine çevrilmesi için çalışmalarına devam ediyor.Zafer Işık’ın girişimleri ile müdür olarak atanan Prof.

Işık, Denizcilik Fakültesi çalışmalarına devam ediyor

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik’te bulunan denizcilik okulu binasının Denizcilik Fakültesine çevrilmesi için çalışmalarına devam ediyor.
Zafer Işık’ın girişimleri ile müdür olarak atanan Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız’ı yerinde ziyaret eden milletvekiline Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da eşlik etti. Yapıldığı günden bu yana boş duran binayı inceleyen Işık, binanın daha olumlu kullanılması adına Bursa Büyükşehir Belediyesi, rektörlük ve Gemlik Belediyesi ile görüşeceğini ifade etti. Binanın dört veya beş bölümü kaldıracak kapasitede olduğunun altını çizen Işık, ’’Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi, bu döneme kadar biraz göz ardı edilmiş. Bizim hedefimiz görevimiz süresinde bu konuda çalışmalar yapmak. Gemlik merkezli bölge üniversitesine kavuşmamız için olmazsa olmazımız bölgedeki fakülteleri çoğaltmaktır. Denizcilik okulumuza müdür tayininin ardından başladığımız çalışmaları mart ayına kadar tamamlayarak, burada açılacak bölümlerle Denizcilik Fakültesi olarak bina ve çevresini değerlendirmek istiyoruz. Bu sayede, ilçemiz ikinci fakültesine kavuşur ve bağımsız üniversite için önemli adım atılmış olur’’ dedi.
Bina içinde yapılan inceleme sonrasında Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız’dan da bilgiler alan Zafer Işık, bu konuda Gemlik’in de desteğinin önemli olduğunun altını çizdi.

Işık, Denizcilik Fakültesi çalışmalarına devam ediyor

Işık, Denizcilik Fakültesi çalışmalarına devam ediyor

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