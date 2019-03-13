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Işık: "Gemlik merkezde karakol olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 19:24 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünün Muammer Ağım Devlet Hastanesi yanında bulunan idari binaya taşınmasınını değerlendirdi.

Işık: "Gemlik merkezde karakol olacak"

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünün Muammer Ağım Devlet Hastanesi yanında bulunan idari binaya taşınmasınını değerlendirdi. Işık, Gemlik içinde merkez karakol yapılacağını belirtti.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünün Cumhuriyet Mahallesi bölgesine taşınmasıyla merkezdeki vatandaşlara uzak olacağını değerlendiren Milletvekili Işık, ’’Protokolün yapılmasının ardından, bizler de merkez karakolu ile alakalı girişimlere başladık. Eski diş hastanesinin arkasında bulunan bölgede, Gemlik merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın hizmet alacağı bir merkez karakolunu hizmete açacağız. Bu konu ile alakalı girişimlerimizi tamamladık. Gemlik’ten gelen talepleri, Gemlik’in vekili olarak Ankara’ya taşıdım. Bundan sonraki aşamada il ve ilçe emniyet müdürlüklerimizle götüreceğimiz süreçte, Gemlik’in merkezine kurulacak karakolun teknik detaylarını ve kapsamını değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın hizmetleri en hızlı şekilde almasını sağlayacağız’’ dedi.
Yerel idareler seçimleri ile alakalı da değerlendirme yapan Milletvekili Zafer Işık, ’’Gemlik ile alakalı önümüzde önemli bir fırsat var. Yerel idareler seçimlerinde, Gemlik’in geleceğini değerlendirerek karar vermeli ve uyumlu bir yönetim seçmeliyiz. Gemlik’te daha yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. Projelerimiz tüm Gemlik’e hitap ediyor. Bizlerin uyumuyla kazananın Gemlik olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu.

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