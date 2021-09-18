Işık hızında kablosuz oyuncu faresi

İlk olarak 2014 yılında satışa sunulan Logitech G502, Logitech’in en çok ilgi gören mouse’larından bir tanesi olmayı başardı. Tabii bu, kablolu bir oyuncu mouse’u idi.

Logitech, oyunculardan aldığı geri bildirimler ve yaptığı bazı yeni düzenlemelerle G502’nin kablosuz, en güncel versiyonunu satışa sundu. Bu ürün orijinal modelle çok benzer tasarım hatlarına ve pek çok yönden aynı fonksiyonlara sahip. Zira Logtech, oyuncuların sevdiği detayları korumayı ve bunların üzerine yeni ve gelişmiş özellikler eklemeyi tercih eden bir firma. Tabii bunları yaparken ağırlık ve pil ömrü tarafında da güzel sonuçlar var.

Örneğin, bu mouse, 114 gram ağırlıkta, yani önceki modelden tam 7 gram daha hafif. Tasarım hatları, elinizle ürünü rahatlıkla kavrayabilmeniz ve sıkıca tutabilmenize imkân sunuyor. Özellikle yanlardaki yumuşak doku, sağlam tutuş için ideal.

Tuşları deneyimlediğimizde, deyim yerindeyse “sağlam adımlar atıyormuşsunuz” gibi hissediyorsunuz. Yanlardaki fonksiyon tuşları da çok iyi konumlandırılmış. Adeta her tuş, parmaklarınızın tam ucuna gelecek şekilde hazırlanmış.

RGB AYDINLATMA

Ürünün toplamda 11 tuşu bulunuyor ve hepsini de özelleştirebiliyorsunuz. Bunun için Logitech’in G Hub programını ücretsiz olarak indirip kurmanızı öneriyoruz. Böylece her oyun için farklı özelleştirmeler yapabilir ve bunları kaydedebilirsiniz. Üstelik mouse, yerleşik belleğe de sahip.

Logitech G502 Lightspeed, kablosuz bir oyuncu mouse’u ve gerçekten zirveye oynuyor. Firmanın belirttiği “Lightspeed” kavramı, aynı anda düşük gecikme süresi ve yüksek performansı ifade ediyor. Ürün, Logitech’in gelişmiş sensörü Hero 25K’ya sahip. 1 ms’lik bildirim hızı ve maksimum olarak 25.600 DPI değerinden söz edebiliriz, ki bunlar etkileyici ve adeta ışık hızında veriler.

OYUN PERFORMANSI

Geldik en önemli konuya. Sonuçta elimizde bir oyuncu mouse’u var ve herkes oynadığı oyunda kazanmak ister. İster single player olsun, ister online oyun olsun, kazanmak her zaman güzeldir ve G502 Lightspeed de güzel bir yardımcı.

Öncelikle, ürünün ele tam oturması, yanlarının yumuşak dokuda olması ve tuşların tam da parmaklarıma uygun şekilde konumlandırılması, en kısa sürede en hızlı hareketleri dahi çoğu kez hatasız yapmamı sağladı. Burada tabii biraz da oyuncu becerisi, refleksleri önemli.

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