HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Işık hüzmesi nedir? Işık hüzmesi nasıl oluşur, sebebi ne? Türkiye’nin bazı illerinde görülen gökyüzündeki ışıklar sosyal medyada gündem oldu!

Işık hüzmesi nedir? Işık hüzmesi nasıl oluşur, sebebi ne? Türkiye’nin bazı illerinde görülen gökyüzündeki ışıklar sosyal medyada gündem oldu!

23.07.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Işık hüzmesi, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü akşam saatlerinde görüldü. Çok sayıda Twitter kullanıcısı sosyal medya hesaplarında görüntüleri paylaştı. Peki Işık hüzmesi nedir? Işık hüzmesi nasıl oluşur, sebebi ne? İşte Türkiye’nin bazı illerinde görülen gökyüzündeki ışıkların nedeni...

Işık hüzmesi nedir? Işık hüzmesi nasıl oluşur, sebebi ne? Türkiye’nin bazı illerinde görülen gökyüzündeki ışıklar sosyal medyada gündem oldu!

23 Temmuz Cumartesi günü Konya, Kilis, Eskişehir ve Muğla gibi bazı illerde görülen ışık hüzmesi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki Işık hüzmesi nedir? Işık hüzmesi nasıl oluşur, sebebi ne? Ayrıntılar haberimizde...

IŞIK HÜZMESİ NEDİR?

Işık demeti ya da ışık hüzmesi, ışığın ince bir demet halinde bir kaynaktan ışımasına verilen isimdir.

IŞIK HÜZMESİ NASIL OLUŞUR?

Güneş ışığının kendisini engelleyen herhangi bir nesnenin (örneğin bulut) arasındaki bir delikten ince bir demet halinde ışıması buna örnektir. Işık demetini yapay olarak üretebilmek için bir lamba ve parabolik yansıtıcı kullanılır.

LED'ler, spot ışıkları gibi pek çok alette bu teknoloji kullanılır. Lazer mümkün olan en az demet sapmasını sağlar, böylece neredeyse paralel demetler elde edilebilir.

a56

TÜRKİYE'DE GÖRÜLEN IŞIK HÜZMELERİNİN SEBEBİ MERAK KONUSU OLDU

Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde İstanbul semalarında görüntülendi.

ELON MUSK'A AİT STARLINK UYDULARI BİRÇOK İLDEN GÖRÜLDÜ

Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şeklindeki geçişi İstanbul semalarında görüntülendi. Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Starlink nedir? Starlink uyduları ne işe yarar? Türkiye’nin bazı illerinde görüldü!Starlink nedir? Starlink uyduları ne işe yarar? Türkiye’nin bazı illerinde görüldü!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler telefonlarına sarıldı! İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntü... Sosyal medyada gündem olduGörenler telefonlarına sarıldı! İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntü... Sosyal medyada gündem oldu
CHP heyetine 'Hiçbir şey pahalı değil' demişti! Erdoğan'dan dikkat çeken sözlerCHP heyetine 'Hiçbir şey pahalı değil' demişti! Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırıUkrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı
Anahtar Kelimeler:
starlink uyduları ışık hüzmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada gördüğü pankarta kayıtsız kalamadı: "Buraya enteresan bir şey yazmışlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptığı sırada gördüğü pankarta kayıtsız kalamadı: "Buraya enteresan bir şey yazmışlar"

İki bakanlıktan ortak çalışma! Resmi Gazete'de yayımlandı: İki net asgari ücrete kadar teşvik verilecek

İki bakanlıktan ortak çalışma! Resmi Gazete'de yayımlandı: İki net asgari ücrete kadar teşvik verilecek

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na jet yanıt! "Sayın başkan dedi ki..."

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na jet yanıt! "Sayın başkan dedi ki..."

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.