Işık hüzmesi nedir? Işık hüzmesi nasıl oluşur, sebebi ne? Türkiye’nin bazı illerinde görülen gökyüzündeki ışıklar sosyal medyada gündem oldu!

23 Temmuz Cumartesi günü Konya, Kilis, Eskişehir ve Muğla gibi bazı illerde görülen ışık hüzmesi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki Işık hüzmesi nedir? Işık hüzmesi nasıl oluşur, sebebi ne? Ayrıntılar haberimizde...

IŞIK HÜZMESİ NEDİR?

Işık demeti ya da ışık hüzmesi, ışığın ince bir demet halinde bir kaynaktan ışımasına verilen isimdir.

IŞIK HÜZMESİ NASIL OLUŞUR?

Güneş ışığının kendisini engelleyen herhangi bir nesnenin (örneğin bulut) arasındaki bir delikten ince bir demet halinde ışıması buna örnektir. Işık demetini yapay olarak üretebilmek için bir lamba ve parabolik yansıtıcı kullanılır.

LED'ler, spot ışıkları gibi pek çok alette bu teknoloji kullanılır. Lazer mümkün olan en az demet sapmasını sağlar, böylece neredeyse paralel demetler elde edilebilir.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLEN IŞIK HÜZMELERİNİN SEBEBİ MERAK KONUSU OLDU

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