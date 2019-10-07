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Işık ihlali kazası: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 12:29 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, sürücüsü ışık ihlali yapan otomobilin, başka bir otomobille çarpışması onucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.   Kaza, saat 09.50 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, sürücüsü ışık ihlali yapan otomobilin, başka bir otomobille çarpışması onucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.50 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Gün, 70 AAL 212 plakalı otomobili ile kavşakta ışık ihlali yaptı. Bu nedenle de Ramazan Küçükyavuz yönetimindeki 70 FA743 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Mustafa Gün ile beraberinde bulunan Zeki Gün, Fadime Gün, Fatma Gün,

diğer otomobilde bulunan Cemile Küçükyavuz, Hatice Hakan ve Sevda Hakan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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