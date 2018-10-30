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Işık ihlali kazaya sebep oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 16:27 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ışık ihlali yaptığı iddia edilen araç sürücüsünün çarptığı hafif ticari araç devrildi.

Işık ihlali kazaya sebep oldu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ışık ihlali yaptığı iddia edilen araç sürücüsünün çarptığı hafif ticari araç devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, hafif yaralanan araç sürücüleri hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu Gülüç kavşağında meydana geldi. İddiaya göre yan yoldan ana yola çıkmak isteyen Nurettin Sofuoğlu (63) yönetimindeki 55 VE 700 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta geçtince bu sırada yeşil ışıkta kavşaktan dönüş yapan Hikmet Yüzgeç'in kullandığı 67 SG 289 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada Sofuoğlu’nun kullandığı araç hurdaya dönerken, Yüzgeç’in kullandığı hafif ticari araç ise devrildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan sürücülere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan iki sürücü de hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek ambulanstan indi.
Polisin tuttuğu tutanağın ardından iki araçta çekiciyle kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Hikmet Yüzgeç’in yeşil ışıkta geçtiği, kırmızı ışıkta geçen Nurettin Sofuoğlu’nun kullandığı araçla çarpıştıktan sonra takla attığı görüldü.

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