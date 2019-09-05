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Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 14:40 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
Kaza, Karasu - Kocaali yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Karasu Çağdaş Mevkii olarak bilinen kavşakta yanan kırmızı ışığa aldırış etmeyen 54 ADA 778 plakalı otomobil sürücüsü İ.K. kazaya sebep oldu. Kırmızı ışığın yanmasına rağmen kavşak üzerinden ana yola çıkan 54 ADA 778 plakalı otomobil ile Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan 01 CAM 32 plakalı M.B. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 CAM 32 plakalı otomobil yan devrildi.
Meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralı

Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralı

Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralı

Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralı

Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralı

Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralı

Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralı

Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralı

Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralı

Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralı

Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralı

Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralı

Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralı
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