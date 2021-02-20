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  4. Işık ihlali yüzünden yaşanan kaza kameralara yansıdı

Işık ihlali yüzünden yaşanan kaza kameralara yansıdı

20.02.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta geçen minibüs, otomobil ile çarpıştı.2 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta geçen minibüs, otomobil ile çarpıştı.
2 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında karşıdan karşıya geçmek isteyen bir genç ise minibüs altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre kaza Alanyurt yolu metal sanayi ışıklarından meydana geldi. İlçe merkezinden Alanyurt Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan Ahmet Y. idaresindeki 28 AN 693 plakalı minibüs kırmızı ışık ihlali yapıp yoluna devem ederken, kendisine yeşil yandığı için yola çıkan Cihan R. idaresindeki 16 ACB 560 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobil etrafında bir tur atıp anca durabilirken minibüs ise orta refüje çıktı.
Az daha minibüsün altında kalacaktı
Kazanın yaşandığı anda karşıdan karşıya geçmek isteyen Abdullah Y. ismli genç ise minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı ve gencin minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobilde bulunan iki yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu ağır maddi hasar alan minibüs ve otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazada ölümden dönen Abdullah Y, "Karşı tarafa kırmızı ışık yandı. Yan tarafa yeşil ışık. Bende bununla birlikte işe gitmek için karşıya geçmeye başladım. Bir baktım minibüs üzerime doğru geliyor ben hemen koşmaya başladım. Aklım gitti elim ağayım birbirine girdi hayatımın şokunu yaşadım. Gerçekten fark etmeseydim minibüsün altında kalacaktım belki şimdi ölmüş olacaktım hayatta olduğuma inanamıyorum" dedi.

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