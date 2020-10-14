Işık polemiği: AYM üyelerinin yasalardaki karşılığı

Peki AYM üyeleri nasıl seçiliyor? Bir AYM üyesinin görevi nasıl sona erer?Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter'da AYM binasının resmi ile paylaştığı "Işıklar yanıyor" başlıklı mesajı AKP'nin sert tepkisine neden oldu. AKP'liler Yıldırım'ın mesajını geçmişte darbe hazırlığı olarak algılanan "Genelkurmay Başkanlığı'nın ışıkları yanıyor" şeklindeki söylemi işaret ettiğini iddia ederek Yıldırım'ı darbecilikle suçladı.

Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde AYM üyeliğine atanan Yıldırım'ın mesajı sonrası gözler AYM üyelerine ve AYM üyelerinin seçimine çevrildi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun olan, yüksek lisans ve doktorasını İngiltere'de yapan Prof. Dr. Engin Yıldırım, 2010 yılında AYM üyesi olarak atanmıştı. Yasalara göre Yıldırım'ın görev süresinin bitmesine iki yıl var.

AYM üyeleri nasıl seçiliyor?

Anayasa'ya göre AYM üyeleri 12 yıllığına seçiliyor. Bir üye ikinci kez ise seçilemiyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte AYM'nin üye sayısı askeri yargıtay ve yüksek idare mahkemelerinin kaldırılmasıyla 17'den 15'e düşürülmüştü. Yeni sisteme göre AYM'nin üç üyesi AKP ve MHP milletvekillerinin toplamının çoğunlukta olduğu meclis, 12 üyesi de cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.