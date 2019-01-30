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Işık: "Soğuk havaları gönlümüzle ısıtıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 15:53 | Son Güncelleme

AK Parti Osmangazi Belediye Başkan aday adayı Serkan Işık, seçim çalışmalarına yeni yıl ile birlikte hız kattı.Vatandaş ile buluşmalarını arttıran AK Parti Osmangazi Belediye Başkan aday adayı Serkan Işık, hafta sonu Osmangazi’nin kritik mahallelerini gezdi.

AK Parti Osmangazi Belediye Başkan aday adayı Serkan Işık, seçim çalışmalarına yeni yıl ile birlikte hız kattı.
Vatandaş ile buluşmalarını arttıran AK Parti Osmangazi Belediye Başkan aday adayı Serkan Işık, hafta sonu Osmangazi’nin kritik mahallelerini gezdi. Osmangazi’nin her yerine ulaşmayı hedefleyen Işık, "çalışmalarımız kapsamında Bağlarbaşı Cumartesi Pazarı, Yeni Karaman Pazar Pazarı, Emek sokak pazarlarını gezdik. Emek bölgesi başta olmak üzere Hüdavendigar ve Dikkaldırım’da esnafımız ile hasbihal ettik. Bağlarbaşı ve Emek Polis Merkezlerimizi gezerek güvenlik güçlerimizin mesailerinde onlara moral verdik. Gündoğdu Mahallesi, Armutköy, Ahmetköy bölgesini gezerek çiftçi ve köylülerimizin belediyemizden ve partimizden beklentilerini dinledik. Kırsal kalkınmaya dair AK Parti, büyükşehir Belediyesi ile Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarını aktardık. Sokakta, pazarda ve esnafın içerisinde görünen o ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herkesin gönlünde taht kurmuş. İnanıyorum ki, sokağa daha fazla inersek şer odaklara oy bırakmayacağız" dedi.
AK Parti’nin bir gelecek partisi olduğunu ifade eden Serkan Işık, "Çocuklarımız ve engelli vatandaşlarımız ile sohbetler ettik. Halkımızın devletin ve hükümetin üzerinde oynanan oyunlardan haberdar olduğunu gördük. Sağ duyulu yüzlerce insanı sokakta gördüm. Ekonomik sorunların aşılacağına ve baharın bir başka güzel olacağına vatandaşımız inanıyor. Bu sene yine AK Parti senesi. Vatandaşımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetimize güveniyor" dedi.
Vatandaşın sorunların aşılması yönünde fikir önerilerini AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman’a ilettiğini ifade eden Işık, "Hamd olsun çok başarılı ilçe ve il başkanlarım var. Birlikte daha büyük başarılara imza atacağız. Bizim istediğimiz tek gerçek, AK Parti daha fazla güç kazanarak vatandaşının yanında olsun. Kaybedecek bir oyumuz olmadığı gibi kaybedilecek bir vatandaşımız veya partilimizde yok" diyerek AK Parti’nin Bursa’da en yüksek oyu alacağını ifade etti.
AK Parti’nin gönül belediyeciliği demek olduğunu 17 yıldır AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve altındaki tüm kademelerde görüldüğünü ifade eden Işık, "Şer odaklar ve ittifakları olan güçler sergiledikleri sosyal şovlarla sadece halkı kendilerine güldürüyor. Bilmiyorlar ki, Bursa 17 yıldır AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan ile gülüyor. Sokakta karşılıkları olmadığını gördüğümüz şer odakları 31 Mart yerel seçimlerinde bir defa daha sandığa gömmek için bizde durmak yok yola devam diyerek gecemizi gündüzümüze katarak sahadayız, vatandaşlarımızla birlikteyiz" dedi.

Işık: "Soğuk havaları gönlümüzle ısıtıyoruz"

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