Ameliyatsız yüz gençleştirme teknikleri: Işık ve dinamik dolguyla gençleşme

Ameliyatsız tekniklerle yüz gençleştirme tekniklerini sizler için anlatan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, ışık dolgusu ve dinamik dolgu ile ilgili bazı bilgiler verdi.

Gözlerin altında koyu halkalar oluşmasının bir numaralı nedeni, gözyaşı kanalındaki hacim kaybından kaynaklanmaktadır. Işık dolgusu ile göz altındaki bu çukurluklar eşit seviyeye getirilerek ışığı eşit düzeyde yansıtması sağlanır. Aynı zamanda cildin nem ve yağ eksiği de giderilerek kalitesi artırılır.

İlk olarak hyalüronik asidin etkisiyle cildin tabakaları güçlendirilir ve çukurlukların doldurulması sağlanır. Bu sayede koyu halkalar ve göz altı torbaları ortadan kaldırılmış olur. İkinci olarak içerikteki besleyici vitamin ve asit içerikleri sayesinde cildin yenilenmesi sağlanır.

Işık dolgusunda cildin beslenmesini ve nemlenmesini sağlayan, doğal cilt yapısında da bulunan hiyalüronik asit ve gerekli besin maddelerinin (antioksidanlar, amino asitler, vitamin B6) bir karışımından oluşan özel bir içerik kullanılır. Ve bu içerik çok ince uçlu iğnelerle göz altına ortalama 15 dakikalık ağrısız bir işlemle enjekte edilir.