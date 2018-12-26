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Ameliyatsız yüz gençleştirme teknikleri: Işık ve dinamik dolguyla gençleşme

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.12.2018 14:15 | Son Güncelleme

Yaşlanmak tüm canlıların doğasında var. Ancak bazı insanlar genetik özelliklerinden dolayı biraz daha hızlı yaşlanma belirtisi gösterebilir. Bu belirtilerin arasında göz altı morluğu ile aşırı mimik kullanımına bağlı kırışıklar yer alır. Estetik cerrahide yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmak ve insanların yaşlanmak bilmeyen ruhlarındaki gençliği yansıtacak çok sayıda teknik vardır. Bunlar arasında ameliyatsız teknikler olan ışık dolgusu ve dinamik dolgu da yer alır.

Ameliyatsız yüz gençleştirme teknikleri: Işık ve dinamik dolguyla gençleşme

Ameliyatsız tekniklerle yüz gençleştirme tekniklerini sizler için anlatan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, ışık dolgusu ve dinamik dolgu ile ilgili bazı bilgiler verdi.

Gözlerin altında koyu halkalar oluşmasının bir numaralı nedeni, gözyaşı kanalındaki hacim kaybından kaynaklanmaktadır. Işık dolgusu ile göz altındaki bu çukurluklar eşit seviyeye getirilerek ışığı eşit düzeyde yansıtması sağlanır. Aynı zamanda cildin nem ve yağ eksiği de giderilerek kalitesi artırılır.

İlk olarak hyalüronik asidin etkisiyle cildin tabakaları güçlendirilir ve çukurlukların doldurulması sağlanır. Bu sayede koyu halkalar ve göz altı torbaları ortadan kaldırılmış olur. İkinci olarak içerikteki besleyici vitamin ve asit içerikleri sayesinde cildin yenilenmesi sağlanır.

Işık dolgusunda cildin beslenmesini ve nemlenmesini sağlayan, doğal cilt yapısında da bulunan hiyalüronik asit ve gerekli besin maddelerinin (antioksidanlar, amino asitler, vitamin B6) bir karışımından oluşan özel bir içerik kullanılır. Ve bu içerik çok ince uçlu iğnelerle göz altına ortalama 15 dakikalık ağrısız bir işlemle enjekte edilir.

DİNAMİK DOLGUYLA DONUK İFADEYE SON

Dinamik dolgu, yüzdeki hacim eksikliklerini giderirken dinamik yüz hareketlerini koruyan bir tekniktir. Dinamik yüz hareketleri kızma, gülme ve şaşırma gibi mimiklerin yapılabilmesini sağlar. Bu hareketlere bağlı olarak zamanla ortaya derin kırışık ve oluklar çıkar. Bu kırışık ve olukların tedavisinde hareket kabiliyetini kısıtlamadan uygulanan en etkili tedavisi ise dinamik dolgudur.
Cilt kırışıklıkları kişinin mimik hareketlerinin sıklığı ile cilt yapısına bağlı olarak farklı yaşlarda farklı yoğunlukta ortaya çıkar. Özellikle genç yaşlarda ortaya çıkan bu tarz cilt deformasyonları kişinin sürekli üzgün ya da kızgın görünmesine yol açabilir.

Nazolabial çizgileri olarak bilinen göz çevresi, kaş arası ve dudak çevresi kırışıklıkları ciltteki elastikiyetin ve yağ miktarının azalmasıyla ortaya çıkar. Kalıtımsal özellikler, yerçekimi ve güneş ışıkları da cilt kırışıklıklarında etkili bir rol oynar.

Dinamik dolgunun avantajı yüzün orta kısmındaki hacim kaybı tedavisini sağlarken hareket kabiliyetini de korumasıdır. Dolgu malzemesinin içeriği ve dozu bu özelliği sağlamak amacıyla özel olarak hazırlanır. Cildin doğal yapısında da bulunan hyalüronik asit bazlı malzeme yüzdeki dinamik kaslarının hareket kabiliyetini devam ettirecek şekilde en doğru noktalara minimal dozla uygulanmasıdır.

DOLGU ENJEKSİYONLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ortalama 15 dakika içinde tamamlanan enjeksiyon uygulamasıyla gergin ama hareket kabiliyeti devam eden bir yüze sahip olunabilir. Hasta operasyon sırasında hiçbir şekilde acı hissetmez.
Ameliyatsız teknikler olan ışık dolgusu ve dinamik dolgunun etkisi ortalama 6 ile 12 ay arasında devam eder. Bu sürenin sonunda enjeksiyon işleminin tekrarlanması gerekir.

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ışık dolgusu dinamik dolgu

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