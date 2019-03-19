Işıklar iklim değişikliği için kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) 2007'den bu yana tüm dünyada gerçekleştirdiği "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, başta iklim değişikliği olmak üzere dünyadaki çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla 6 Nisan'da ışıklar bir saatliğine kapatılacak.

WWF-Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında bu yıl Ayasofya, Selimiye Camisi, İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının yanı sıra, Galatasaray Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi birçok kurum da bir saatliğine ışıklarını kapatacak. Etkinliğe, Başakşehir Futbol Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü de destek verecek.

Vakfın bu yıl "Doğa ve İnsan için Yeni Bir Başlangıç" temasıyla düzenleyeceği etkinlikle, doğadaki kaybı tersine çevirmek için insan ve doğa ilişkisinde yeni bir sayfa açılması hedefleniyor.

Etkinliğe, "www.dunyasaati.org" adresinden kayıt yapılabilecek. Ayrıca, siteyi ziyaret edenler karşılarına çıkan sembolik İstanbul Boğazı'ndaki köprülerden bir ışığı kendi adlarına kapatabilecek.