Işıklar Jandarma Meslek Yüksekokulu 969 öğrencisini törenle mezun etti

Bursa’da tarihi Işıklar Jandarma Meslek Yüksekokulu 969 öğrencisinin düzenlediği geniş kapsamlı törenle mezun etti. Törenin ardından mezun olan öğrenciler ve aileleri sevinç gözyaşları döktü.

Tören, Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı’nda gerçekleşti. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin (JSGA) eğitim ve öğretimlerinin başarıyla tamamlayan 969 ASEM öğrencisi mezun olma sevinci yaşadı. Törene Bursa Valisi Yakut Canbolat ve komutanların yanı sıra 3000’e yakın sayıda öğrenci yakını katıldı.

Konuşmalardan önce dönem birincisi öğrenci tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Ardından dereceye giren ve diğer mezunlara diplomaları verildi. Mezunların tören geçişi ve alçaktan uçan helikopterin seyircileri selamlaması ise büyük ilgi çekti.

Törende konuşan Vali Yakup Canbolat, “Unutmayınız ki bu halk, bu topraklar, bu şanlı tarihimizin gazi ve şehitleri sizlerden onurlu, gururlu ve şuurlu bireyler olmanızı istemektedir. Her biriniz hızla değişen ve gelişen dünyada başarısını her geçen gün arttıran teşkilatınızın yüz akı olun. Sizin hedefiniz memleketin birliği, kardeşliği ve selameti olacaktır. En önemli yol güzergâhınız bu olacaktır. Mensubu olmakla şeref duyacağınız jandarma teşkilatının temeli bu milletin güven harcıyla karılmıştır. Bu güvene helal getirecek bütün davranışlardan uzak durunuz. Halkımızın sizin şahsınızda devletimize duyduğu güvenin zedelenmemesine özen gösterin. En önemlisi aklınızı ve vicdanınızı hiçbir odağın emrine değil sadece ve sadece yüce milletimizin emrine amade edin. Vatandaşımız rahat uykusunu uyuyacaksa sizin uyanık olduğunuza güvendiği içindir. Yolunuz bahtınız açık olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmacılardan Korgeneral J. ON. K. Yardımcısı Ali Çardakçı ise Işıklar Meslek Yüksekokulu’nun tarihinden bahsederek, “15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz emsali görülmemiş bir ihanete uğradı. Hamdolsun ki birkaç küçük hadise hariç güzide jandarma teşkilatı bu ihanete ortak olmadı. Bilakis büyük oranda karşı duruş sergileyerek bu ihanete karşı ciddi bir mücadele ortaya koymuştur. Darbeye karışmasa da terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen personele işlem yapıldı. Bu şahıslar Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinden çıkarıldı ve halende çıkarılmaya devam ediyor. Bu olayın ardından jandarma teşkilatının büyük bir zafiyet içerisine gireceğinin düşünenlerin aksine Jandarma Genel Komutanlığı süratle kendi akademisini kurdu. Bu kapsamda Bursa Işıklar kampüsünü hızlıca yeniden ayağa kaldırarak, Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak açmış eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır."

Sözlerine devam eden Çardakçı, "Bursa Işıklar Jandarma Meslek Yüksekokulu, millete aşk ve sadakatle hizmet eden, feragat ve fedakârlık örneği jandarma teşkilatının geleceğini yön verecek ve önemli görevleri icra edecek lider ve komutanlarını yetiştirmek gibi onurlu bir görevi taşımaktadır. Ve bu görevin tarihi sorumluluğunu üstlenen, gerek fiziki gerekse eğitim, öğretim altyapısını hızlıca tamamlayarak tam bir ilim ve irfan yuvasına dönüşmüştür. Bugün burada mezun olarak aramıza katılan genç arkadaşlarımız ile hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı memnuniyetle görmekteyim. Karşınızda duran inançlı, heyecanlı, vakur ve görevine hazır olarak bekleyen bu genç astsubaylarımızın kıt’alarda kendilerine verilen görevi yapmaya hazır olduklarını gözlerinden okuyabiliyorum” dedi.

Törenin ardından seyirciler, mezun olan yakınlarına koşarak mezuniyetlerini kutladı. O anlarda öğrenciler ve aileler sevinç gözyaşları döktü.