Işıklar’a 'Yılın Belediye Başkanı Ödülü' verildi

İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Türkiye’nin Yerel Yönetim Oscar’ları olarak anılan, Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri’nde “Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması” kategorisinde Fatih Mahallesi Tarihi Kale İçi Düzenleme Projesi ile Yılın İlçe Belediye Başkanı ödülüne layık görüldü.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Türkiye’nin en yaygın yerel yönetim dergisi olarak bilinen Özel Kalem dergisi tarafından gerçekleştirilen 10’uncu Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödül Töreni’ne katıldı. Valide Sultan Gemisi'nde gerçekleştirilen törende Başkan Işıklar gerçekleştirilen Fatih Mahallesi Tarihi Kale İçi Düzenleme Projesi ile “Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması” kategorisinde Yılın İlçe Belediye Başkanı Ödülü'ne layık görüldü.

“ÜSTÜMÜZE GELEN BETON VE DEMİR BASKISINA KARŞI TARİHİMİZİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Işıklar gecede yaptığı konuşmada,“ Üstümüze gelen beton ve demir baskısına karşı hemşerilerimizin desteğiyle tarihi varlıklarımızı, kültürel değerlerimizi ve topraklarımızı korumaya devam edeceğiz. Ödülü bizlere layık gören seçkin jüri üyelerimize, projede emek harcayan ekip arkadaşlarıma ve ilçemizin daha yaşanır bir Silivri olması konusunda bizlere güvenen ve destekçimiz olan hemşerimize teşekkür ediyorum. Ödülümüzü takdim eden Tiyatro Oyuncusu Gülşen Tuncer’e de ayrıca teşekkür ederim” şeklinde konuştu.