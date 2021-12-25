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  4. Işıklarda beklerken dehşeti yaşadı! Arabanın altında kalan kadın 10 metre sürüklendi

Işıklarda beklerken dehşeti yaşadı! Arabanın altında kalan kadın 10 metre sürüklendi

25.12.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Eskişehir'de yaşandı. Karşıya geçmek için trafik ışığında bekleyen bir kadın, yol üzerine yaşanan bir kazadaki çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin altında kaldı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen kadın ağır yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Işıklarda beklerken dehşeti yaşadı! Arabanın altında kalan kadın 10 metre sürüklendi

Edinilen bilgilere göre, kaza, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde gerçekleşti. Atatürk Caddesi’nde seyir halinde olan Burhan A.’nın kullandığı otomobil ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden çıkan Rıdvan G. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, cadde kenarındaki ışıklarda bekleyen yayaların arasına daldı.

10 METRE SÜRÜKLEDİ

Işıklardan karşıya geçmek için trafik ışığını bekleyen Hatice Ç.’yi altına alan otomobil yaklaşık 10 metre ilerde durabildi. Otomobil altında sürüklenen kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Aynı şekilde ışıklarda bekleyen Duru D. ise kendisine doğru gelen otomobilden kaçarken hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince duvara çarptığı öğrenilen Duru D.’nin tedavisi orada yapıldı.

Otomobil sürücüleri Rıdvan G. ile Burhan A. kazadan sonra şoka girdi. Kendilerini ifade etmekte zorlanan şoförler, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Eskişehir
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