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Işıkta duran öğrenci servisine arkadan çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Olay Ulusal Egemenlik Bulvarı, Nüfus Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Olay Ulusal Egemenlik Bulvarı, Nüfus Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran Ali Akyol yönetimindeki 07 C 50021 plakalı lise öğrencilerini taşıyan minibüse, Abdullah Baysöz yönetimindeki 27 ATK 56 plakalı ticari araç arkadan çarptı. Kazayı serviste bulunan öğrenciler yara almadan atlatırken, ticari araç içerisinde bulunan 3’ü çocuk 6 kişi hafif yaralandı.
Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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