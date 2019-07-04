Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) CUMHURİYET Gazetesi'ndeki yazısında başörtüsü takan kadınlara karşı sözleri nedeniyle "Halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla yargılanan Işıl Özgentürk, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Işıl Özgentürk katılmadı. Duruşmada söz alan şikayetçi avukat Mustafa Doğan İnal, bir önceki duruşmaya katılan arkadaşlarının, sanığın dava konusu yazısıyla ilgili 'paçavra' kelimesini kullandıklarını belirterek "Ben bu tabirin çok saygılı bir tabir olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yazı iğrenç bir paçavradır. Kendini aydın ve medeni bir insan olarak gören sanığın İslam'ın bütün ritüel ve değerlerine karşı, faşist, kindar ve iğrenç iftiralarının mahkemeniz nezdinde teşhiden cezalandırılmasını talep ediyoruz. Çünkü bu onlar için sıradanlaşmış bir ifade haline gelmiştir. Hukukun bunu korumaması, sanığın gerekli cezayı alması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Sanık Özgentürk'ün avukatı Fikret İlkiz ise eski savunmasını tekrar ederek mahkemeye Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen bir kararı emsal olarak sundu.