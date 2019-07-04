İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, gazetedeki bir yazısında başörtüsü takan kadınlara yönelik sözleriyle, "halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmayan sanık Özgentürk'ü avukatı Fikret İlkiz temsil etti. Davanın müdahili avukatlardan Mustafa Doğan İnal da duruşmada hazır bulundu. Diğer müdahil avukatlar Ahmet Özel, Ferah Yıldız, Ayşe Ergül ve Muhammed Cemil İmamoğulları ile Emine Nur Çakır, Zühre Dönmez, Abdulsamet Aydındiğer ve Ela Ezgi Yelmen'i ise avukatları temsil etti.

Duruşmada söz alan müdahil Mustafa Doğan İnal, bir önceki duruşmaya katılan arkadaşlarının, sanığın dava konusu yazısıyla ilgili "paçavra" kelimesini kullandıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu tabirin çok saygılı bir tabir olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yazı iğrenç bir paçavradır. Kendini aydın ve medeni bir insan olarak gören sanığın İslam'ın bütün ritüel ve değerlerine karşı, faşist, kindar ve iğrenç iftiralarının mahkemeniz nezdinde teşdiden cezalandırılmasını talep ediyoruz. Çünkü bu onlar için sıradanlaşmış bir ifade haline gelmiştir. Hukukun bunu korumaması, sanığın gerekli cezayı alması gerektiğini düşünüyorum."