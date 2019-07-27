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Işılay Saygın, son yolculuğuna pazartesi uğurlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

TÜRK siyasetinin önemli isimlerinden eski bakanlardan Işılay Saygın (72), akciğer sertleşmesi nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Işılay Saygın, son yolculuğuna pazartesi uğurlanacak

Taylan YILDIRIM- Melis KARAKUZULU / İZMİR (DHA)- TÜRK siyasetinin önemli isimlerinden eski bakanlardan Işılay Saygın (72), akciğer sertleşmesi nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saygın için, 29 Temmuz Pazartesi günü ilk olarak devlet töreni düzenlenecek, ardından da cenaze töreni yapılıp, son yolculuğuna uğurlanacak.
Geçmişte Buca Belediye Başkanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan, 5 dönem İzmir milletvekilliği yapan Işılay Saygın, nefes darlığı yaşadığı için geçen 28 Haziran'da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Servisi'ne alınan ve Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç gözetiminde tedavisi süren Işılay Saygın, bu gece yaşamını yitirdi. Işılay Saygın için evinin yanında bulunan kendi ismini taşıyan gençlik merkezinde ailesi, taziyeleri kabul etmeye başladı. Başsağlığına gelenler Saygın'ın ağabeyleri Metin Saygın ve Işık Saygın'ı teselli etmeye çalıştı.
Işılay Saygın için 29 Temmuz Pazar günü Konak Meydanı'nda devlet töreni yapılacağı, ardından Buca ilçesinde, evinin yakınındaki Muradiye Camisi'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Buca Eski Mezarlığı'nda anne ve basanının yanında toprağa verileceği açıklandı. Ekipler camide de cenaze töreni için hazırlıklara başladı.
2012 YILINDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU
Vefat eden Işılay Saygın'ın sağlık durumuyla ilgili daha önce yapılan açıklamada, "2012 yılında İPF-akciğer fibrozisi (akciğer sertleşmesi) tanısı alarak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç sorumluluğunda interstisyel akciğer hastalığı ünitesi tarafından düzenli olarak izlenmiştir. Bu süre içinde kendisine güncel tüm tedaviler uygulanmıştır. Akciğer rehabilitasyonu ve hastalığın ilerleyen dönemlerinde de evde oksijen tedavisi gibi destek tedaviler eklenmiştir. Ancak, beklendiği üzere hastalığın doğası gereği fibrozisin kötüleşmesine bağlı olarak solunum yetmezliği derinleşmiştir. Sayın Işılay Saygın, son olarak 28 Haziran 2019 günü IPF alevlenmesi nedeniyle kliniğimize yatırılmış, tıbbi tedaviler yanı sıra ilerleyen günlerde daha yüksek solunum desteği gerektiği için yoğun bakım ünitesine alınarak mekanik solunum destek cihazına bağlanmıştır. Cihaza uyumu artırmak için uyutularak tedavisi devam etmektedir. Hayati bulguları şu an itibari ile stabildir ancak hastalık alevlenmesi ciddi bir durumdur" denilmişti.

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Işılay Saygın, son yolculuğuna pazartesi uğurlanacakIşılay Saygın, son yolculuğuna pazartesi uğurlanacakIşılay Saygın, son yolculuğuna pazartesi uğurlanacakIşılay Saygın, son yolculuğuna pazartesi uğurlanacak

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