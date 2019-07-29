HABER

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:08 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın Eski Buca Mezarlığı'nda defnedildi

İZMİR (AA) - Vefat eden Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın'ın cenazesi toprağa verildi.

Saygın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İzmir Valiliği önündeki törenin ardından Buca Muradiye Camisi'ne getirildi.

Cenazeye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, milletvekilleri, eski bakanlar, Saygın'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Işılay Saygın'ın naaşı, cenaze namazı sonrası camiden mezarlığa kadar omuzlarda taşındı.

Saygın naaşı, Eski Buca Mezarlığı'nda defnedildi.

Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın, 27 Temmuz'da, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 72 yaşında vefat etmişti.

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

- Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın Eski Buca Mezarlığı'nda defnedildi

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı

Işılay Saygın son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakan cami cenaze defin mezarlık Protokol tabut tören

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Partili ismi şehit etmişti!

İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı!

Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.