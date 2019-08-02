Işılay Saygın'ın adı sokağında yaşayacak

İZMİR (AA) - İzmir'de geçen hafta hayatını kaybeden, Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın'ın adı, Buca ilçesindeki evinin bulunduğu sokakta yaşatılacak.

Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Buca Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısında, 27 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın'ın anısını yaşatmak için bazı kararlar alındı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yönetiminde gerçekleştirilen toplantı, Saygın için yapılan saygı duruşuyla başladı.

Toplantıda, Saygın'ın evinin bulunduğu Dumlupınar Mahallesi 109 Sokak'a Işılay Saygın Sokağı adının verilmesini içeren başkanlık önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Saygın'ın Buca'ya da önemli hizmetleri olduğunu vurgulayarak, "Buca’ya önemli hizmetleri olan Işılay Abla'mızı kaybettik. Bildiğiniz üzere Işılay Saygın, bakanlığı döneminde yaklaşık 400 bin öğrenciye okuma yazma seferberliği ilan etmiştir. Buca'mıza da 1973-1980 döneminde belediye başkanı olarak çok katkılarda bulunmuş bir devlet kadınını kaybettik. Bugün bizim için en önemli gündem maddesi buydu. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun." diye konuştu.