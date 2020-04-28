Işıldayan mantar DNA'sı aşılayarak parıldayan çiçek elde ediliyor

Rusya, Britanya ve Avusturya'dan bilim insanlarının yürüttüğü, Nature Biotechnology dergisinin yayımladığı bir araştırmaya göre, daha önceki yapay görünümlülerden farklı olarak bu kez canlı enerjiyle yeşil yeşil parlayan bitkiler üretildi.

Işıldayan mantar DNA'sını tütün bitkisine aşılayan araştırmacılar, bitkilerin hoş görünümlü yeşil bir atmosfer yayarak parıldamasını sağladı. Bu keşfin parıldayan çiçekler ve diğer süs bitkileri elde edilmesine imkan verdiğine, çevremizdeki bitkilerin yapısını değiştirebileceğine dikkat çeken araştırmacılar, aynı zamanda ışığın iç işleyişi aydınlatması sayesinde inceledikleri bitkiler hakkında daha fazla bilgi edinebileceklerini kaydetti.

DAKİKADA 1 MİLYARDAN FAZLA FOTON

Araştırmaya göre yeni bitkiler dakikada 1 milyardan fazla foton üretebiliyor. Daha önceki örneklerden çok çok daha fazla foton üreten yeni bitkilerin istikrarlı parıltı üretimi de öncekilerden çok daha fazla.

Araştırmayı tetikleyen, bazı mantarların biyoışınımının metabolik olarak bitkilerde bulunan doğal süreçlere benzemesi oldu.