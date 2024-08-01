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  4. İsim benzerliği başına bela oldu! Abdullatif Şener'in oğlu sanıldı: Gerçek ise bambaşkaydı

İsim benzerliği başına bela oldu! Abdullatif Şener'in oğlu sanıldı: Gerçek ise bambaşkaydı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
01.08.2024 17:37
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Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener anneannesini rehin alarak öldürmüştü. Birçok haberde Bedirhan Şener olarak kullanılan fotoğrafın gerçeği yansıtmaması infial yarattı. Haberlerde kullanılan fotoğrafın eski bakanın cinayet işleyen oğlu olmadığı belirlendi.

İsim benzerliği başına bela oldu! Abdullatif Şener'in oğlu sanıldı: Gerçek ise bambaşkaydı

Dün gece eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener'in anneannesi Leyla Çetiner’i rehin alarak silahla öldürmesiyle Türkiye büyük bir şok yaşamıştı. Akıl sağlığı hakkında şüpheye düşülen Bedirhan Şener nöbetçi hâkimlik tarafından akıl hastanesine sevk edilmişti.

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Birçok haber ve web sitelerinde Bedirhan Şener olarak kullanılan fotoğrafın, eski bakanın oğlu olmadığı tespit edildi. Teyit.org’un çalışması üzerine ortaya çıkan fotoğrafta gösterilen kişinin Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenci olduğu belirlendi.

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İSİM VE SOYİSİM BENZERLİĞİ TEPKİLERE YOL AÇTI

İsim benzerliği nedeniyle fotoğrafı kullanılan Bedirhan Şener’in LinkedIn profilinde, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenci olduğu bilgisi bulunuyor. Başka bir Bedirhan Şener’e ait olduğu belirlenen fotoğraftaki kişinin abisi Halil İbrahim Şener, söz konusu yanlış kullanımlar nedeniyle süreci yargıya taşıyacağını bildirdi.

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NE OLMUŞTU?

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.

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Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Abdüllatif Şener olay sonrası yaptığı açıklamada, "Psikolojik sorunları olan oğlum, karşısındaki kişinin anneannesi olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz. Vahim bir olay." dedi. Eski bakan Abdüllatif Şener, anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener gözaltına alındıktan sonra olay yerinden ayrılmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Abdullatif Şener
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