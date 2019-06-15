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İsim benzerliği yüzünden yanlış okula gitti, sınava polis yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 14:44 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, isim benzerliği yüzünden Yükseköğretim Kurumları Sınavı için yanlış okula giden Berkan Duygun, yardım istediği polis ekipleri tarafından sınava dakikalar kala okuluna yetiştirdi.

İsim benzerliği yüzünden yanlış okula gitti, sınava polis yetiştirdi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, isim benzerliği yüzünden Yükseköğretim Kurumları Sınavı için yanlış okula giden Berkan Duygun, yardım istediği polis ekipleri tarafından sınava dakikalar kala okuluna yetiştirdi.
Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'ya girmesi gerek Berkan Duygun, yanlışlıkla Vali Mustafa Büyük Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'na gitti. Sınavın başlamasına kısa bir süre kala yanlışlığı fark eden Duygun, okul önünde bulunan polis ekiplerine kendisini sınav yerine götürmelerini rica etti. Berkan Duygun, polis otosuyla Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu'na götürülerek sınava yetiştirildi.
Sınav sonrası polislere teşekkür eden Berkan Duygun, "Bugün okulun isim benzerliğinden dolayı yanlış okula gittim. Orada ekipleri görünce rica ettim. Kırmadılar Allah razı olsun yetiştirdiler beni son dakikada. Görevli arkadaşlarda son dakikada aldılar sağ olsunlar. Allah razı olsun onlardan da. Sınavım gayet iyiydi, memnundum" dedi.
Berkan Duygun lisede aşçılık okuduğunu belirterek, "Bolu Mengen'de aşçılık okudum. Şimdi de yine aşçılık üzerinden devam etmek istiyorum" diye konuştu.
Öğrenciyi sınava yetiştiren 19 senelik polis memuru İsmail Görgülü ise, "İl Emniyet Müdürümüz Fatih Kaya'nın bu konuda hafta içinden beri talimatları vardı, yanlış okula gelen öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda. Biz de o anda okulun etrafında bulunuyorduk, yanlış okula gelen öğrenci olabilir diye. O anda da bir öğrencinin velisi yanlış gelen Berkan isimli öğrenciyi söylemişti bize. Biz de hemen öğrenciyi aldık aracımıza. Yaklaşık 7 dakikamız vardı. Zamanla yarıştık ama öğrenciyi yetiştirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

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İsim benzerliği yüzünden yanlış okula gitti, sınava polis yetiştirdiİsim benzerliği yüzünden yanlış okula gitti, sınava polis yetiştirdiİsim benzerliği yüzünden yanlış okula gitti, sınava polis yetiştirdiİsim benzerliği yüzünden yanlış okula gitti, sınava polis yetiştirdi

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