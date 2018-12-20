HABER

İsim karışıklığı nedeniyle 7 yıl sonra emekli olabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 19:33 | Son Güncelleme

Manisa'da, iş günü ve yaş kriterlerini karşıladığı halde emekli olamayan Alime Coşkun, aynı iş yerinde çalışan Halime Coşkun isimli kişiyle adının karıştırıldığı gerekçesiyle başlattığı hukuk mücadelesini 7 yıl sonra kazandı

MANİSA (AA) - Manisa'da, iş günü ve yaş kriterlerini karşıladığı halde emekli olamayan kadın, isim benzerliği yüzünden yaşanan karışıklık nedeniyle açtığı davayı 7 yılın sonunda kazarak emeklilik hakkına kavuştu.

Yunusemre ilçesinde yaşayan Alime Coşkun, 1991 yılında çalışmaya başladığı TEKEL'e ait Osmancalı İşletmesinde, aynı dönemde Halime Coşkun adında bir başka kadın da işe başladı.

İşe başlama tarihleri arasındaki yakınlık nedeniyle o dönem işletmeden kaynaklı söz konusu iki kişinin sigorta kayıtlarında isim benzerliği dolayısıyla karışıklık yaşandı.

İşten ayrıldıktan sonra sigorta primi gün sayısı ve yaşı tutmasına rağmen emekli olmak isteyen Coşkun'a emekliliğe hak kazanmadığı bildirildi.

Konuyu araştıran Alime Coşkun, dosyasının Halime Coşkun'un kayıtlarıyla ile karıştığını öne sürerek, hukuk mücadelesi başlattı. 7 yıldır sürdürdüğü mücadeleyi kazanan kadın, emeklilik maaşına 7 yıl sonra kavuştu.

Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardımları için SGK İl Müdürü Yavuz Kurt'a teşekkür etti.

Alime Coşkun, geriye dönük 7 yıllık maaşını alabilmek için de hukuk mücadelesini sürdüreceğini de kaydetti.

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonuZonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
İbrahim Tatlıses AK Parti'ye üye olduİbrahim Tatlıses AK Parti'ye üye oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alime coşkun emekli Manisa

En Çok Okunan Haberler

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

Putin, 'Atatürk' sorusuna yanıt verdi

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

AK Partili Cahit Özkan Fransızca konuşunca, CHP'liler 'Oooo' dedi!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji açıkladı! Kar yağışı sürecek mi?

Meteoroloji açıkladı! Kar yağışı sürecek mi?

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

TBMM Başkanı Yıldırım açıkladı: Köprü geçiş cezalarına af

Fenomenlerin uyuşturucu davasında flaş gelişme! Hapis cezası istendi

Fenomenlere kötü haber! Hapis...

Mardin'de av tüfeğiyle dehşet saçtı! Ailesini katletti

Mardin'de av tüfeğiyle dehşet saçtı! Ailesini katletti

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Arapların yeni gözdesi oldu!

Arapların yeni gözdesi oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.