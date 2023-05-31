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'İsim vermeyeyim ama siz anlayın...' Yeni bakanları tek tek saydı: Sinan Oğan, Hakan Fidan, Yaşar Güler...

31.05.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni kabine için gözler hafta sonuna çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi cumartesi günü açıklaması beklenirken, bakanların tamamen değişmesi bekleniyor. Kulislerde pek çok isim konuşulurken, Güvenlik Uzmanı Mete Yarar; Sinan Oğan ve Hakan Fidan'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Aldığı son bilgileri paylaşan Yarar, tek tek bakanlıklar için profil çizdi ve "isim vermeyeyim ama siz anlayın" diye konuştu.

'İsim vermeyeyim ama siz anlayın...' Yeni bakanları tek tek saydı: Sinan Oğan, Hakan Fidan, Yaşar Güler...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geride kalmasıyla gözler yeni kabineye çevrildi. Daha önceki kabinede yer alan Bakanların milletvekili seçilmesiyle birlikte, yeni kabinenin tamamen farklı isimlerden oluşması bekleniyor. Kulislerde yeni dönemdeki kabine için farklı isimler konuşulurken, Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Yarar, bakanlıklar için aldığı son kulis bilgilerini paylaştı. Tek tek hangi bakanlığa kimin gelebileceğini açıklayan Yarar, isim de verdi. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için MİT Başkanı Hakan Fidan'ın gündemde olduğunu belirten Yarar, Sinan Oğan içinse dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yarar'ın açıklamaları şöyle;

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"Cumhurbaşkanlığı sistemini geçildiğinden bu yana sayın Cumhurbaşkanımızın bir tavrı var. Devamlılık isteyen bazı bakanlıklarda ya alttan gelenleri ya da sistem içerisinde daha önce çalıştırdıklarıyla gidiyor. Yani sıfırdan almıyor. Mesela Savunma Bakanlığı... Mesela Murat Kurum... Sistemin içerisinden gelenlerden bir tanesi. Enerji Bakanı da içeriden bir kişiydi. Bazı bakanlıkları yine daha önceki tespitleriyle birlikte devam ettirecek.

Benim tahminim Enerji Bakanlığından içeriden birisini yukarı doğru çıkaracağını düşünüyorum.

Genel Kurmay Başkanı'nın Milli Savunma Bakanlığı koltuğuna getirilmesi seçeneklerden bir tanesi.

Ben açıkçası MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da bir bakanlığa veya cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceğine düşünenlerdenim.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yine aşağıdan gelen ve bu işleri bilen birinden atama olacağını düşünüyorum.

"MÜZİK YETENEĞİ OLAN VE BAĞLAMA ÇALAN BİR İSİM"

Dışişleri Bakanlığı için isim vermeyeyim ama siz anlayın. Sürekli bu tarz toplantılara katılan, müzik yeteneği olan ve bağlama çalan bir isim.

Sağlık, Tarım, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sorun çözebilecek, dışarıdan kişilerin getirileceğini düşünüyorum.

Ulaştırma Bakanı'nın daha önce bu işi yapmış, siyaseti bilen bir kişinin olacağını düşünüyorum.

Adalet Bakanlığı'na getirilecek kişinin parti içerisinden olacağını düşünüyorum.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA GELİRSE ŞAŞIRMAM"

Başarılı bir vali, İçişleri Bakanlığı'na gelirse şaşırmam.

Sinan Oğan'ın önemli bir göreve getirileceğini tahmin ediyorum.

Bu dönem MHP'ye yakın olan isimlerin de ben görevlendirileceğini düşünüyorum."

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Sinan Oğan Hakan Fidan kabine

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