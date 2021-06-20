'İşime 500 sterlinlik iddia ile başladım, şirketim yılda 6 milyon sterlin kazanıyor'

İngiliz publarının en çok tüketilen atıştırmalıklarından birini üreten Snaffling Pig adındaki şirketin CEO'su Nick Coleman, "Gidip de en iyi gözüken internet sitesini satın almamanız ya da ekibinizi çok havalı ürünlerle donatmamanız çok önemli. Ben işime 500 sterlinlik bir iddia ile başladım; şimdi şirketim yılda 6 milyon sterlin kazanıyor" diyor.

Snaffling Pig, farklı paketlerde ve tatlarda ürün sunan bir marka.

Şirket her yıl sekiz milyon paket satış yapıyor; özel günler için üretilen ürünler ise 2,1 milyon paket satılıyor.

Nick Coleman bu işe başlarken tekerleği yeniden icat etmediklerini vurgulayarak, "Eski bir ürüne yeni bir hava kattık; sonra da onu publara ve hediye pazarına sunduk ki böylece ana cadde mağazalarında ve online olarak satabilelim" diyor.

Coleman, tıbbi malzeme tedariki alanında bir şirket işletiyordu; iş ortağı 500 sterlinlik bir bütçe ile yeni bir şirket kuramayacağına dair iddiaya girene kadar…

Coleman bu anıyı, "Eğer işimi yılda bir milyon sterlin değere ulaştırırsam bana bir akşam yemeği ısmarlayacağını söyledi; 18 ay sonra da dediğini gerçekleştirdi" diyerek anlatıyor.