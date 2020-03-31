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İsimler farklı hizmet aynı: Office 365 yerini Microsoft 365'e bırakıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.03.2020 18:09 | Son Güncelleme

Microsoft Word, Excel, Powerpoint ve OneDrive gibi Microsoft Office programlarını bir araya getiren Office 365 dönemini bitirme kararı aldı. Microsoft'un açıklamasına göre Office 365 yerini Microsoft 365'e bırakacak. Peki Microsoft 365 nedir?

İsimler farklı hizmet aynı: Office 365 yerini Microsoft 365'e bırakıyor!

Office programları birçoğumuzun olmazsa olmazları. Fakat bu programları kullanabilmek için Microsoft'un bazı hizmet paketlerinden yararlanmak gerekiyor. Bu paketlerden biri de Office 365. Microsoft'un Office 365 paketi Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneDrive ve Microsoft Teams gibi hizmetleri bir araya getiren bir paket. Fakat bu derece kapsamlı olan Office 365, ciddi bir değişim yaşamak üzere.

OFFİCE 365 GİDİYOR MİCROSOFT 365 GELİYOR

Microsoft, kısa bir süre önce bir duyuru gerçekleştirdi. Yazılım devi yaptığı duyuruda Office 365'in çok yakında Microsoft 365 olarak isimlendirileceğini açıkladı. Microsoft'un Office 365 adını tarihe karıştıracağı tarih ise 21 Nisan. Yani 21 Nisan'dan itibaren Office 365 ismini görmemiz mümkün olmayacak. Ancak Microsoft'un yapacağı değişiklik bununla da sınırlı değil.

365

AYLIK ÜCRETLER DE DEĞİŞTİ

Microsoft, Microsoft 365'in ücretlerini de paylaştı. Buna göre, ev kullanıcıları ayda 6,99 dolar ödeyerek Microsoft 365 kullanabilecek. Aile paketini almak isteyen kullanıcılar ise aylık 9,99 dolar ödeyerek Microsoft'un hizmetinden yararlanmaya devam edebilecek. Tıpkı Office 365'te olduğu gibi Microsoft 365'te de kullanıcılara 1 TB'lık OneDrive depolama alanı ve her ay yenilenen 60 dakikalık Skype görüşmesi hediye edilecek. Microsoft'un açıklamasına göre Microsoft 365'e farklı hizmetler eklenecek. Bu hizmetlerden biri şimdiden belli oldu bile.

AİLE GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ HİZMET GELİYOR

Microsoft'un aile içi güvenlik uygulaması Microsoft Family Safety, Microsoft 365'e eklenecek ilk program olacak. Bu program sayesinde aile bireyleri birbirlerinin konumlarını anlık olarak görebilecek. Bunun yanı sıra aile bireylerinin ekran başında geçirdikleri zaman, yönetici kişi tarafından kolayca ayarlayabilecek. Özellikle ebeveynler için işlevsel bir yazılım olan Microsoft Family Safety'nin yanına ilerleyen zamanlarda yeni programların da eklenmesi söz konusu.

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