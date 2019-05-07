İsimlerinin verildiği huzurevi, yaşlı çiftin yuvası oldu

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Çal'a huzurevi yapılması için hayal kurduklarını ve bu hayalin gerçek olduğunu dile getiren Akcan, şöyle devam etti:

Akcan, inşaat halinde iken bağış yapan ve şu an huzurevinde kalmaya başlayan Erdoğan çifti ile de görüştü.

Mülkiyeti belediyeye ait olan huzurevinin arazisini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağışlayan Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, huzurevini ziyaret ederek Müdür Osman Başol'dan bilgi aldı, yaşlılarla sohbet etti.

Çal Belediyesi, kapatılan askerlik şubesinin bulunduğu ormanlık alanın içine 2015'te huzurevi inşaatına başladı. Uzun yıllar Almanya'da çalışan 91 yaşındaki Hasan Erdoğan ile 88 yaşındaki Makbule Erdoğan'ın da maddi destek verdiği huzurevi tamamlanarak belediye tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredildi.

"Bizim hayalimiz yaşlılarımıza yuva oldu. Çok mutluyum. Yaklaşık 8 bin metrekare alan üzerine yapılan, 5 yıldızlı butik otel konforunda harika bir huzurevimiz hizmete girdi. Huzurevi kent merkezine, pazara, camilere, parklara oldukça yakın mesafede. Burada kalan yaşlılarımız toplumdan soyut durumda yaşamıyor. Ayrıca, huzurevinin yapımına önemli parasal destek sağlayan Makbule ninemiz ile Hasan dedemizin de burada kalması oldukça sevindirici. Bu yaşlı çiftimiz, yapımına katkı sağladıkları huzurevinde huzur içinde yaşıyorlar."

Hasan Erdoğan da ilçeye huzurevi kazandıran Başkan Akcan'a teşekkür ederek, "Kendi memleketimiz de şehir merkezine çok yakın, çam ağaçlarının içinde çok iyi ortamda kalıyoruz. Bakımımız da çok iyi. Çalışanlar bize iyi bakıyor. Ziyaretinize çok sevindik." şeklinde konuştu.

