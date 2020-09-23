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İsimsiz bir kaynak iPhone 12'nin tanıtım tarihini paylaştı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

iPhone 12 tanıtım tarihi için ilk ciddi tahmin ortaya çıktı. Hollandalı bir telekomünikasyon şirketi çalışanı, Apple'ın iPhone 12 etkinliği için belirlediği tarihi açıkladı. Çalışanın paylaştığı tarih, sızıntılar ile paralel. Peki iddialara göre iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?

İsimsiz bir kaynak iPhone 12'nin tanıtım tarihini paylaştı!

iPhone 12 için bekleyiş ekim ayına kadar uzadı. Zira, Apple içinde bulunduğumuz eylül ayında düzenlediği Time Flies etkinliğinde yeni bir iPhone modeli tanıtmadı. Time Flies etkinliğinden sonra ise gözler Apple'dan gelecek iPhone 12 tanıtım etkinliği duyurusuna çevirdi. Apple henüz bu konuda sessizliğini bozmadı. Fakat Hollanda'dan gelen bir iddia, Apple'ın sessizliğini çok yakında bozabileceğini gösterdi.

İSİMSİZ KAYNAK İPHONE 12'NİN TANITIM TARİHİNİ AÇIKLADI

iPhone 12 tanıtım tarihi hakkında konulan Hollandalı bir telekomünikasyon şirketi çalışanı, Apple'ın iPhone 12 etkinliğinin 13 Ekim'de düzenleneceğini iddia etti. AppleInsider'a konuşan ismini vermek istemeyen çalışan, iPhone 12'nin 13 Ekim Salı akşamı tanıtılacağını ve 16 Ekim Cuma günü ön siparişe açılacağını aktardı. Jon Prosser'ın iddiası ise yeni modellerin 12 Ekim'de tanıtılacağına yönelikti. Bir günlük hata payına rağmen iddiaların isimsiz kaynak ile paralel olduğunu söylemek mümkün.

iPhone 12 tanıtım tarihi

APPLE KAÇ İPHONE 12 MODELİ TANITACAK?

Apple'ın 13 Ekim'de muhtemel etkinlikte 5,4 inçlik iPhone 12 Mini , 6,1 inçlik iPhone 12 , 6,1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtması bekleniyor. Bu modellerinin hepsinin 5G desteği ile gelmesi neredeyse kesin. Bakalım isimsiz kaynağın verdiği tarih doğru çıkacak mı?

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