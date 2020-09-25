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‘İsimsizler Hareketi’ne operasyon: 19 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 11:23 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinde ‘İsimsizler Hareketi’ adıyla provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 19 kişi gözaltına alındı.Sosyal medya üzerinde ‘İsimsizler Hareketi’ adı altında faaliyet gösteren ve aralarında yasa dışı sol terör örgütlerinden suç kaydı olan kişilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Sosyal medya üzerinde ‘İsimsizler Hareketi’ adıyla provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 19 kişi gözaltına alındı.
Sosyal medya üzerinde ‘İsimsizler Hareketi’ adı altında faaliyet gösteren ve aralarında yasa dışı sol terör örgütlerinden suç kaydı olan kişilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. İnternet tabanlı uygulamalar üzerinde örgütlü ve organize şekilde hakaret ederek yaptıkları paylaşımlar ile seçilmiş hükümete karşı halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettikleri kaydedilen şüphelilerin Gezi Parkı olayları benzeri toplumsal hareketleri planlayarak kitleleri sokağa dökme çabası içinde oldukları öğrenildi.
Yasa dışı sol terör örgütüne üye olmaktan kaydı olan ve cezaevinde tutuklu bulunan Taylan Kulaçoğlu tarafından oluşturulduğu öğrenilen İsimsizler Hareketi’nin İstanbul Barosu’na kayıtlı olan ve ‘yasa dışı sol terör örgütüne üye olma’ ile ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan kaydı bulunan, bu suçlardan aranan avukat Tamer Doğan tarafından devam ettirildiği tespit edildi.
İsimsizler Hareketi’ne destek veren ve üye olan şahıslara yönelik İstanbul’da 16 ilçede başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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