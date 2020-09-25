İsimsizler Hareketi'ne polis operasyonu

Altı ilde düzenlenen baskınlarda sosyal medyada İsimsizler Hareketi adı altında örgütlenerek paylaşım yaptığı iddia edilen 24 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin paylaşımlarıyla "halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği, devlet büyüklerine hakarette bulunup, seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provakatif paylaşımlarda bulunduğu" iddia ediliyor.

İsimsizler Hareketi’nin tutukluluğu devam eden Taylan Kulaçoğlu tarafından oluşturulduğu, Kulaçoğlu’nun cezaevine girmesinin ardındansa oluşumun Avukat Tamer Doğan tarafından sürdürüldüğü iddia edildi.

Operasyonda İstanbul'da 18, Balıkesir'de 2, Aydın'da, Denizli'de, Diyarbakır ve Tekirdağ'da 1'er olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan gazeteci Hakan Gülseven'in serbest bırakıldığı belirtiliyor. Son olarak 17 Mayıs 2020 tarihinde Taylan Kulaçoğlu ile beraber "suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" gerekçesiyle gözaltına alınan Gülseven daha sonra serbest bırakılmıştı.