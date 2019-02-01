"İşin ehli adaylarla sahaya indik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için çok büyük anlamı var. Gerek AK Parti gerekse MHP'den işin ehli adaylarla sahaya indik." dedi.

Karaaslan, partisinin Kavak İlçe Başkanlığınca Güven Park'ta düzenlenen toplantıda, AK Parti'nin önemli bir mücadele verdiğini belirterek, bu mücadeleyi verirken hedeflerinden asla vazgeçmediğini ifade etti.

"Hem mücadele etmek hem bütün tehditlere karşı dik durabilmek hem de çıtayı her zaman yüksek tutabilmek bizim en önemli özelliğimizdir. " diyen Karaaslan, "Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için çok büyük anlamı var. Gerek AK Parti gerekse MHP'den işin ehli adaylarla sahaya indik. Diğer taraftan bizim tarihe karşı verilmiş sözümüz, omuzlarımıza yüklenmiş sorumluluğumuz var. Bunun hakkını vermek için yola çıktık ve adres bizi buradaki buluşma noktasına getirdi." değerlendirmesini yaptı.

Karaaslan, mesele Türkiye olduğunda vatan sevgisi taşıyanların bir araya gelebildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: