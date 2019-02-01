HABER

"İşin ehli adaylarla sahaya indik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 17:14 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için çok büyük anlamı var. Gerek AK Parti gerekse MHP'den işin ehli adaylarla sahaya indik" - "Türkiye'nin aydınlık geleceğine kavuşması için Cumhur İttifakı ile bir zafere daha ulaşacağız. Bu zafer sadece AK Parti'nin zaferi olmayacak, bu zafer sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaferi olmayacak. Bu zafer Türkiye'nin bütün unsurlara karşı vermiş olduğu mücadelenin zaferi olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için çok büyük anlamı var. Gerek AK Parti gerekse MHP'den işin ehli adaylarla sahaya indik." dedi.

Karaaslan, partisinin Kavak İlçe Başkanlığınca Güven Park'ta düzenlenen toplantıda, AK Parti'nin önemli bir mücadele verdiğini belirterek, bu mücadeleyi verirken hedeflerinden asla vazgeçmediğini ifade etti.

"Hem mücadele etmek hem bütün tehditlere karşı dik durabilmek hem de çıtayı her zaman yüksek tutabilmek bizim en önemli özelliğimizdir. " diyen Karaaslan, "Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için çok büyük anlamı var. Gerek AK Parti gerekse MHP'den işin ehli adaylarla sahaya indik. Diğer taraftan bizim tarihe karşı verilmiş sözümüz, omuzlarımıza yüklenmiş sorumluluğumuz var. Bunun hakkını vermek için yola çıktık ve adres bizi buradaki buluşma noktasına getirdi." değerlendirmesini yaptı.

Karaaslan, mesele Türkiye olduğunda vatan sevgisi taşıyanların bir araya gelebildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mesele Türkiye olduğunda, mesele Türkiye'nin aydınlık geleceği olduğunda bu anlamda bir araya gelenler, omuz omuza verenler, gönül gönülle verenler farklı partilerde siyaset yapsalar da hep aynı sevgisiyle bir araya gelebiliyor. Bu, tarih içinde de hep böyle olmuştur. Bu büyük bir güçtür. Bir taraftan da bakıyoruz, bunun karşısında duranlar var. Adını Millet İttifakı koyanlar ama bu isim çok doğru seçilmiş bir isim değil. Çünkü varlık nedenlerini, birlikte oldukları ekibi milletin vicdanına açıklamaktan çekinen, bunları gümbür gümbür söyleyemeyen, bütün ilişkilerini kapalı kapılar arkasında kuran, dolayısıyla 'millette karşılık bulmaz' diye bu çekinceyi siyasetlerine yansıtanların ismini Millet İttifakı koymasının hiçbir anlamı yok."

- "Türkiye'nin bütün unsurlara karşı verdiği mücadelenin zaferi olacak"

AK Parti'nin milletin sesini merkeze taşıdığını belirten Karaaslan, sesi duyulmayanların, çok net görülmeyenlerin, yok sayılanların merkeze taşınması ile AK Parti hareketinin büyüdüğünü anlattı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok önemli hamleleri hayata geçireceklerini bildiren Karaaslan, "Sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman sahada olacağız. Bu bizim geleneksel yöntemimiz. Hem bunu yapacağız hem de özellikle sosyal medya gibi bütün unsurlarda varlığımızı ve gücümüzü göstereceğiz. İnanıyoruz ki Türkiye'nin aydınlık geleceğine kavuşması için Cumhur İttifakı ile bir zafere daha ulaşacağız. Bu zafer sadece AK Parti'nin zaferi olmayacak, bu zafer sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaferi olmayacak. Bu zafer Türkiye'nin bütün unsurlara karşı vermiş olduğu mücadelenin zaferi olacak." diye konuştu.

Karaaslan, daha sonra Vezirköprü ilçesinde partililerle buluştu.

PARTNER Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’daBakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış Manço' paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barış Manço' paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan MHP Samsun

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

Kemal Kılıçdaroğlu: Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.