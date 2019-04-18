"İşin Geleceği, Tehditler Ve Fırsatlar" Konferansı

Sosyal diyalog ve toplu iş ilişkileri konularının işveren, işçi ve memur örgütleri açısından kritik önemde olduğunu belirten Kiresepi, "Çalışma yaşamının geleceğine dair uyum sağlamak zorunda olduğumuz büyük değişiklikler, sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki etkileşimi çok daha önemli bir hale getirecektir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE) Genel Başkanı Erol Kiresepi, "Y kuşağının yüzde 60'ından fazlası 7 aylık çalışma süresinin iş yerine sadakat için yeterli olduğunu düşünüyor. Çalışma ilişkileri değiştikçe yalnızca şirketlerin değil yasal düzenlemelerin de değişmesi gerekiyor." dedi.

Geleceğin iş gücü piyasası için mesleki becerileri öğreten eğitim sistemlerine ihtiyaç olduğunu belirten Kiresepi, "Özellikle matematik, bilim, teknoloji ve mühendislik gibi temel yetkinliklerin yanı sıra yaratıcılık, esnek düşünme, kıyaslama, liderlik ve pratik zeka gibi sosyal ve davranışsal becerilerin de düzgün biçimde öğretileceği sistemlere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Çalışanların yüzde 65’inden fazlasının gelecek 3-5 yıl içinde akıllı makinelerle çalışacaklarına dikkati çeken Kiresepi, işçi, memur ve işveren sendikalarının bu güçlüklere karşı alınacak önlemlerdeki önemine işaret etti.

Çalışanların algısının her geçen gün değiştiğini vurgulayan Kiresepi, şöyle konuştu:

"Y kuşağının yüzde 60'ından fazlası 7 aylık çalışma süresinin iş yerine sadakat için yeterli olduğunu düşünüyor. Çalışma ilişkileri değiştikçe yalnızca şirketlerin değil yasal düzenlemelerin de değişmesi gerekiyor. Yeni çalışma biçimlerine yasal düzenlemelerinde yer vermeyen ülkelerde, istihdam yaratma konusunda eksiklikler gözlenecek ya da istihdam, kayıt dışı sektöre kayacaktır. Yalnızca kalıcı iş gücü piyasasına adaptasyon sağlayan ülkeler ileri düzeyde dijitalleşmiş ve küreselleşmiş piyasalarda ayakta kalabilecek ve kapsayıcı bir iş gücü piyasası yaratabilecektir."