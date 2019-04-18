"İşin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar" konferansı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizler, emek örgütleri olarak, başka bir gündemin istatistiki nesneleri değiliz. Bizler, üretimin öznesi emeğin, şu an krizde olan finans kapitalin teoriler marifetiyle yok sayamayacağı kadar gerçeğiz." dedi. Yalçın, konfederasyonunca yeni genel merkez binasında düzenlenen "İşin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansta, krizlerin asıl kaynağının mevcut dünya sistemi olduğunu söyledi. Dünyanın birçok bölgesinde emperyalist tasarımların gerçekleştiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti: "Biz, bu tasarımları emperyalizmin toza dönüştürme stratejisi olarak kodladık. Bir tarafta terör örgütleri eliyle üretilen şiddet, diğer tarafta dış destekle gerçekleştirilen darbeler. Bütün bu yaşananların adını koyalım; kapitalist dünya sistemi, bir sömürü düzenidir ve son 300 yıllık süreçte karşımıza başka başka yüzlerle çıkmaktadır. Bugün coğrafyaları ve toplumları toza dönüştürülen stratejilerin temelinde işte bu sömürü düzeni vardır." Yalçın, kapitalist dünya sisteminin oluşturduğu birçok çelişkinin varlığına dikkati çekerek, "Mesela, yapay zeka kavramı üzerinden tartışılan işin geleceği konusu. Üretim ve finans arasındaki çelişki hiç bu kadar kendini göstermemişti. Tabiri caizse dünya ölçeğinde dolaşan finans, üretimi emmektedir. Artık ekonomi, gerçeklikten kopmuş bir teoriden, bir eyleyişten ibarettir." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Ejderha Taşı'nda define aramışlar! Aynı doktora meme küçültme ameliyatı yaptıran kadınlar kabusu yaşadı Caretta caretta'ların yumurta bırakacağı plajda temizlik

Dünyanın bir kısmında insanların en basit ihtiyaçları bile karşılayacağı bir tabloya karşı diğer kısmında "yapay zekanın" olası sonuçları nedeniyle işini kaybedecek insanların olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu: "Bu noktadan bakınca, insanın, yapay zeka tartışması yapay bir konu mu diyesi geliyor. Oysa, böyle bir gelişme var. Endüstri 4,0 her geçen gün hayatımızın içine giriyor. Fakat yürütülen tartışmalara bakıldığı zaman, zaten son kırk yıldır ekonomi teorilerinden aforoz edilmiş emek ve bölüşümün, yani insanın görmezden gelindiği görülecektir. Bizler, emek örgütleri olarak, başka bir gündemin istatistiki nesneleri değiliz. Bizler, üretimin öznesi emeğin, şu an krizde olan finans kapitalin teoriler marifetiyle yok sayamayacağı kadar gerçeğiz." - "İnsan, egemen sistem tarafından istatistiki bir ayrıntıya indirgendi" Yalçın, "26 kişinin servetinin, dünya nüfusunun en fakirini oluşturan 3,8 milyar kişinin, diğer bir ifadeyle dünyanın yarısının servetine eşit olduğu"nu belirterek, şöyle devam etti: