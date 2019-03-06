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"İşin içinde kimlerin olduğunu bilmediğimiz bir ittifakla karşı karşıyayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 22:10 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "İşin içinde kimlerin olduğunu bilmediğimiz bir ittifakla karşı karşıyayız. Tercihini o yönde kullanan insanlara elbette saygımız var. Tercihlerine bir şey demiyoruz ama bu ülkenin geleceğinin AK Parti'nin geleceğiyle, kaderiyle bir olduğunu unutmamamız gerekiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "İşin içinde kimlerin olduğunu bilmediğimiz bir ittifakla karşı karşıyayız. Tercihini o yönde kullanan insanlara elbette saygımız var. Tercihlerine bir şey demiyoruz ama bu ülkenin geleceğinin AK Parti'nin geleceğiyle, kaderiyle bir olduğunu unutmamamız gerekiyor." dedi.

Usta, AK Parti Isparta Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, emek veren, üreten, ülkesine ve evine katkı sunan kadınların gününü kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kadınların siyasette yerinin olması için çok emek verdiğini belirten Usta, şöyle devam etti:

"Kadınların ötekileştirildiği, ayrıştırıldığı, ne giyip giyemediğine bakılarak değer verilen bir Türkiye'den, bugün kadının sadece ürettiğiyle, çabasıyla, emeğiyle, liyakatıyla, ehliyetiyle değerlendirilen gelişmiş bir Türkiye'ye kavuştuk. Artık kimin ne giyip giymediği, kıyafetiyle, dünya görüşüyle, yaşam tarzıyla ötekileştirilmediği, dışlanmadığı hep beraber olduğumuz bir Türkiye'deyiz."

Ülkede iyi ve güzel işler yapabilmenin yolunun öncelikle düzgün insan olmaktan geçtiğini vurgulayan Usta, "Hepinizin büyük çabayla, yeri geldiğinde eşinizden, çocuğunuzdan, zamanınızdan ve evinizden feragat ederek bu çalışmalara katkı verdiğinizi ve hiçbir karşılık beklemeden gönüllülük esasıyla büyük bir emeğin içinde olduğunuzu biliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Gayret edersek başarırız"

Leyla Şahin Usta, Türkiye için çalışarak, emek vererek yollarına devam edeceklerini dile getirerek, "31 Mart seçimleri için sizlerden istediğimiz tek şey var. Tevazuyla, samimiyetle, gayretle her birimizin bir belediye başkanı adayıymışçasına büyük özveriyle çalışmanızı istiyoruz. Biz zaman ve emek verir, gayret edersek başarırız." diye konuştu.

Yerel seçimler için AK Parti ve MHP arasında ittifak olduğunu hatırlatan Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun karşısında ayrı bir ittifak var. Bu ittifakta açık olarak kendilerini belirtenler olduğu gibi, bu ittifakın gizli ortaklarının olduğunu unutmamamız gerekiyor. İnsanların siyasi görüşleri, tercihleri farklı olabilir. Buna saygı duyarız ama kime ve nereye oy verdiğini insanlara iyi anlatmamız gerekiyor. Bu illet, zillet ittifakının içerisinde özünü kaybetmiş bir CHP, terör örgütlerinden destek alan HDP, yine bu örgütlerle hareket eden İYİ Parti var. İşin içerisine bir bakıyorsunuz zaman zaman Saadet Partisi karışıyor. İşin içinde kimlerin olduğunu bilmediğimiz bir ittifakla karşı karşıyayız. Tercihini o yönde kullanan insanlara elbette saygımız var. Tercihlerine bir şey demiyoruz ama bu ülkenin geleceğinin AK Parti'nin geleceğiyle, kaderiyle bir olduğunu unutmamamız gerekiyor."

- "Tek gücümüz var o da milletimizden aldığımız güç"

Usta, gönül belediyeciliğinin insanlara anlatılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İline iyi hizmet edecek, il için kendini feda edip, başkanlığını kendisine oy versin veya vermesin herkesin başkanı olarak ifade edebilecek adayımızın kazanmasını istiyoruz. Bizim seçtiğimiz başkanlarımız sadece bize oy veren insanların başkanı değil, bu ilde oy versin ya da vermesin herkesin başkanı olacak insanlar. Gönlü ve yüreği açık, hizmet aşkıyla yanan insanlar olduğunu anlatmamız gerekiyor. Bizim başka bir hesabımız, ajandamız, arkamıza dayandığımız başka bir gücümüz yok. Bizim tek gücümüz var o da milletimizden aldığımız güç."

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise kadınların aile, toplum, ülke ve milletin temeli olduğunu anlattı.

Programda, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen de birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından, Başdeğirmen, bugün doğum günü olan Usta'ya hediye takdim etti.

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