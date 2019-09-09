Işın Karaca’dan romantik mesaj

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, yaklaşık üç yıl önce evlendiği Tuğrul Odabaş’ın doğum gününü Instagram hesabından, duygusal bir mesajla kutladı. Karaca “Canım, en iyi arkadaşım, sırdaşım, sevdiğim” diye başlayan mesajında eşine olan sevgisini dile getirdi.

İşte o duygusal paylaşım: "Canım, en iyi arkadaşım, sırdaşım, sevdiğim, güldüğüm, ağladığım, dert ortağım, uzun yol arkadaşım, kadın olmanın tüm güzelliğini yaşatırken aile olmanın şahaneliğini yaşatan babamız… İyi ki doğdun sevdiğim… Hayatın bize armağan ettiği her güne şükürler olsun… Birlikte nice güneşler batırmaya… Yeni yaşında hep olduğun gibi sağlıklı, huzurlu mutlu ve bizimle ol…. Seni çok seviyorum…”



