MAGAZİN

Işın Karaca'dan yeni hamle!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 10:29 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, eski eşi ve kızı Sasha Mia'nın babası Sedat Doğan hakkında hukuk süreci başlattığını duyurmuştu. Karaca'dan yeni bir hamle daha geldi.

Işın Karaca'dan yeni hamle!

Işın Karaca, alınan mahkeme kararını şu sözlerle duyurdu:

"Kamuoyuna duyurudur!

Sözkonusu karar geçmiş evliliğimdeki şahsı kapsamaktadır:

Bir anne olarak çocuklarımı korumakla yükümlüyüm.

Bugün mahkeme kararı ile benim ve çocuklarımın haber amaçlı röportaj ya da herhangi bir basın mecrası ve/veya sosyal medyada yer alması yasaklanmıştır.
Benim ve evlatlarımın adının kullanılarak mecralarda haber yapıldığı takdirde ihtiyati tedbir yürürlüğe girecektir.

Tek güvendiğim yüce Türk Adaletidir!
Söz konusu detaylı yasal bilgi Avukatım sayın Levent Karakoç tarafından temin edilebilir.

Bu konuyu son kez paylaşıyorum!
Lütfen Çoçuklar için sessizlik!

Saygılarımla
Isın Karaca"


PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Erkan Petekkaya'nın büyük aşkı Erkan Petekkaya'nın büyük aşkı
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca sedat doğan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 2 yorum
kardeşim yazık günah çocuk yalnızca senin değil adam ne kadar kötüde olsa babası görmek ister evladını belki çocuğuna görünce düzelicek daha iyi olucak bukadar acımasız olmayınn sadece senin değil o çocuk onun birde babası var bunu unutmayın
adamı ne hale getirmiş
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jay Z, Beyonce’yi kameraya çeken adamın elinden telefonu aldı

Kocası onu çeken adamı görünce... Olay hareket

Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti (Tunç Başaran kimdir)

Son Dakika! Usta yönetmen hayatını kaybetti

Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar...

Flaş karar! Dönmüyor

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.