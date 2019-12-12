Işın Karaca'dan yeni hamle!

Işın Karaca, alınan mahkeme kararını şu sözlerle duyurdu:

"Kamuoyuna duyurudur!

Sözkonusu karar geçmiş evliliğimdeki şahsı kapsamaktadır:

Bir anne olarak çocuklarımı korumakla yükümlüyüm.

Bugün mahkeme kararı ile benim ve çocuklarımın haber amaçlı röportaj ya da herhangi bir basın mecrası ve/veya sosyal medyada yer alması yasaklanmıştır.

Benim ve evlatlarımın adının kullanılarak mecralarda haber yapıldığı takdirde ihtiyati tedbir yürürlüğe girecektir.

Tek güvendiğim yüce Türk Adaletidir!

Söz konusu detaylı yasal bilgi Avukatım sayın Levent Karakoç tarafından temin edilebilir.

Bu konuyu son kez paylaşıyorum!

Lütfen Çoçuklar için sessizlik!

Saygılarımla

Isın Karaca"



