Işın Karaca, Didim'de hayranlarını coşturdu

Ediz VERDİOĞLU- İslam KELEŞ/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde sahneye çıkan şarkıcı Işın Karaca, hayranlarını coşturdu. İki saat sahnede kalan Karaca, İngilizce şarkılara ağırlık verdi.

Didim'deki bir otelde sahneye çıkan Işın Karaca'nın konserine otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi. Gri kostümüyle sahneye çıkan Karaca konserine, ABD'li şarkıcı Whitney Houston'ın 'I Wanna Dance With Somebody' isimli parçasıyla başladı. Karaca, konserinde çoğunluğu İngilizce şarkılardan oluşan repertuvara ağırlık verdi. İzleyicilerin de şarkılarına eşlik ettiği Karaca, 2 saat süren konserinin sonunda 8 yaşındaki kızı Mia'yı da sahneye yanına alarak, birlikte şarkı söyledi. Işın Karaca, dans gösterileri eşliğinde hayranlarına eğlenceli bir gece yaşattı.

ALBÜM HAZIRLIĞI

Sahneye çıkmadan önce açıklama yapan Işın Karaca, yaz konserlerinin yoğun geçtiğini belirtip, "Didim'de olmak da ayrıcalık. Çok yakın arkadaşlarım burada, arada gelip gidiyoruz. Buralarda konserler verince de başka bir keyifli oluyor" dedi.

Görsel bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu ifade eden Işın Karaca, "25 yıldan beri bir şeylerden ödün vermeden müzik yapmak için hiç durmadan çalışıyoruz, gönlümüzce müzik yapıyoruz. Bugünkü şartlarda gönlümüzce müzik yapmak zor bir şey. Kışa bir görsel albüm gelecek. İçerisinde birçok sürprizi barından bir albüm. Yeni albüm biraz arabeske yönelik. Çünkü arabesk albümümün çıkalı 10 yıl olmuş. Türkiye'de 3 sene üst üste en çok satan albüm unvanına sahip bir albümdü. İnsanlar halen bunu benden istiyor. 25 yıl boyunca aynı yerde durabilmek de büyük bir özveri gerektiriyor. Hep yeni projeler üretmek gerekiyor. Şimdi de arkadaşlarımla yeni albümle, müzik yapmanın zevkine varacağım" diye konuştu.

'SAHTE TIKLANMAM YOK, SAHTE TAKİPÇİM YOK'

Sanat dünyasında yaşanan 'internette en çok ben tıklandım' polemikleri hakkında da konuşan Işın Karaca, sahte tıklanmalara savaş açtığını söyledi. Karaca, "Bu, dün başladığım bir savaş değil. Ben haset, kıskanç değilim. Kimsenin geldiği yerde gözüm yok. 25 yıldır zaten ünlüyüm. Bu ün hiçbir zaman başıma vurmadı, vuramaz. Çünkü halk beni buraya getirdi ve halk gerektiği zaman geri çekmesini de biliyor. Allah bana ses vermiş, bu sesle şarkı söyledim ve ekmeğimi sadece ve sadece buradan kazandım. Sahtekarlık yapan insana tahammülüm yok. Sahte tıklanmam yok, sahte takipçim yok. Eskiden korsan satış vardı. Şimdi korsan, dijital sektörde. Benim dün başladığım bir savaş değil. Hukuk en güzel cevabını her zaman verecektir" şeklinde konuştu.