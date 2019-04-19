MAGAZİN

Işın Karaca: 'İrem'i görmeye tahammülüm yok'

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2019 15:34 | Son Güncelleme

Demet Akalın ve İrem Derici ile arası açık olan Işın Karaca yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Işın Karaca: 'İrem'i görmeye tahammülüm yok'

Işın Karaca, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Karaca, Demet Akalın ile küs olduğu iddiasına canlı yayında yanıt verdi.

" İrem Derici'yi görmeye tahammülüm yok" diyen Karaca sözlerine şöyle devam etti:

"Ben çok gezen bir insan değilim. Ben bir yere gidince de onlar mekandan çıkıp gidiyorlar. Ekranda bizi yan yana getirmeyin. Kaldırın şu canlıyı ekrandan. Tahammülüm yok ona hiç. Onunla aynı kadronun içinde olmak istemiyorum, sevmiyorum.

Bu camia küs-barış borsası. Demet'le bu aralar görüşmüyoruz. Dilerim Demet Akalın ve İrem Derici'nin dostluğu uzun sürsün ama ben pek sanmıyorum. Demet ile aramızda küslük, kavga durumu yok. Geçen gün Mia'nın fotoğrafını paylaştım 'Mia'm' diye yorum yazmış."


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Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca Işın Karaca-İrem Derici

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