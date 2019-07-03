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Işın Karaca tatil sezonun açtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Işın Karaca eşi Turgay Odabaşı ve kızları Mia ile birlikte Bodrum’da tatil sezonunu açtı.Ünlü şarkıcı Işın Karaca yoğun geçen iş temposunun ardın tatil sezonunu eşi ve kızyla birlikte Bodrum’da açıtı.

Işın Karaca tatil sezonun açtı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca eşi Turgay Odabaşı ve kızları Mia ile birlikte Bodrum’da tatil sezonunu açtı.
Ünlü şarkıcı Işın Karaca yoğun geçen iş temposunun ardın tatil sezonunu eşi ve kızyla birlikte Bodrum’da açıtı. Türkbükün’de bir otel iskelesinden eşi Tuğrul Odabaş ve kızı Mia ile görüntülendi. Karaca bir müddet güneşlendikten sonra eşi ve kızı ile el ele tutuşarak iskeleden denize atladı. Karaca, eşi ve kızının denizde keyifli vakit geçirdi. Işın Karaca kızı Mia’yı sırtına alarak yüzdürdü. Mia annesinin sırtında yüzmekten büyük keyif aldı.

Işın Karaca tatil sezonun açtı

Işın Karaca tatil sezonun açtı

Işın Karaca tatil sezonun açtı

Işın Karaca tatil sezonun açtı

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